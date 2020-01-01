Токеномика Dream Machine Token (DMT)

Токеномика Dream Machine Token (DMT)

Откройте для себя ключевую информацию о Dream Machine Token (DMT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Dream Machine Token (DMT)

DMT (Dream Machine Token) - это собственный актив, который обеспечивает работу игр Dream Machine. Подобно жетонам и четвертакам в традиционных игровых автоматах, $DMT обеспечивает работу игр на Dream Machine. Это жетон за игру и актив для внутриигровой экономики, такой как предметы, бонусы, разблокировка персонажей и сцен. Вознаграждения от игрового процесса и ставок выплачиваются игрокам в $DMT.

Официальный сайт:
https://launch.sankodreammachine.net/
Whitepaper:
https://www.sankodreammachine.net/docs
Обозреватель блоков:
https://arbiscan.io/token/0x8B0E6f19Ee57089F7649A455D89D7bC6314D04e8

Токеномика и анализ цен Dream Machine Token (DMT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dream Machine Token (DMT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00M
$ 1,00M$ 1,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6,05M
$ 6,05M$ 6,05M
Исторический максимум:
$ 198
$ 198$ 198
Исторический минимум:
$ 0,01796638627090176
$ 0,01796638627090176$ 0,01796638627090176
Текущая цена:
$ 6,051
$ 6,051$ 6,051

Токеномика Dream Machine Token (DMT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Dream Machine Token (DMT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DMT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DMT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DMT, изучите текущую цену DMT!

Как купить DMT

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История цены Dream Machine Token (DMT)

Анализ истории цены DMT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены DMT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.