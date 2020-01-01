Токеномика Dream Machine Token (DMT) Откройте для себя ключевую информацию о Dream Machine Token (DMT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dream Machine Token (DMT) DMT (Dream Machine Token) - это собственный актив, который обеспечивает работу игр Dream Machine. Подобно жетонам и четвертакам в традиционных игровых автоматах, $DMT обеспечивает работу игр на Dream Machine. Это жетон за игру и актив для внутриигровой экономики, такой как предметы, бонусы, разблокировка персонажей и сцен. Вознаграждения от игрового процесса и ставок выплачиваются игрокам в $DMT. Официальный сайт: https://launch.sankodreammachine.net/ Whitepaper: https://www.sankodreammachine.net/docs Обозреватель блоков: https://arbiscan.io/token/0x8B0E6f19Ee57089F7649A455D89D7bC6314D04e8 Купить DMT сейчас!

Токеномика и анализ цен Dream Machine Token (DMT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dream Machine Token (DMT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,05M $ 6,05M $ 6,05M Исторический максимум: $ 198 $ 198 $ 198 Исторический минимум: $ 0,01796638627090176 $ 0,01796638627090176 $ 0,01796638627090176 Текущая цена: $ 6,051 $ 6,051 $ 6,051 Узнайте больше о цене Dream Machine Token (DMT)

Токеномика Dream Machine Token (DMT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dream Machine Token (DMT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DMT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DMT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DMT, изучите текущую цену DMT!

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