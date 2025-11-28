Что такое DMCC

Токеномика и анализ цен DMCC (DMCC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DMCC (DMCC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,94M $ 9,94M $ 9,94M Исторический максимум: $ 0,03283 $ 0,03283 $ 0,03283 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00497 $ 0,00497 $ 0,00497 Узнайте больше о цене DMCC (DMCC) Купить DMCC сейчас!

DMCC is a blockchain-powered music ecosystem where creators can produce AI-generated music using DAIM, distribute it through platforms like MyTube, and engage directly with fans who can support artists by sending DMCC tokens. It enables a decentralized, creator-driven economy for music production, sharing, and reward. Официальный сайт: https://www.dmclab.io/ Whitepaper: https://dmc-3.gitbook.io/dmc_wp Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xce629ad753a774062d389198117352c44726d105

Токеномика DMCC (DMCC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DMCC (DMCC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DMCC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DMCC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DMCC, изучите текущую цену DMCC!

История цены DMCC (DMCC) Анализ истории цены DMCC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Прогноз цены DMCC Хотите узнать, куда может двигаться DMCC? Наша страница прогноза цены DMCC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

