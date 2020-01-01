Токеномика Dmail Network (DMAIL) Откройте для себя ключевую информацию о Dmail Network (DMAIL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dmail Network (DMAIL) Dmail Network создает децентрализованную коммуникационную инфраструктуру на базе искусственного интеллекта, предлагая зашифрованные электронные письма, консолидированные уведомления и точные маркетинговые услуги в различных цепочках и приложениях, обслуживая пользователей, разработчиков и маркетологов. Официальный сайт: https://dmail.ai/ Whitepaper: https://dmailnetwork.gitbook.io/dmail-network Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xcC6f1e1B87cfCbe9221808d2d85C501aab0B5192 Купить DMAIL сейчас!

Токеномика и анализ цен Dmail Network (DMAIL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dmail Network (DMAIL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,66M $ 8,66M $ 8,66M Общее предложение: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Оборотное предложение: $ 104,50M $ 104,50M $ 104,50M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,58M $ 16,58M $ 16,58M Исторический максимум: $ 1,2467 $ 1,2467 $ 1,2467 Исторический минимум: $ 0,06720047250882626 $ 0,06720047250882626 $ 0,06720047250882626 Текущая цена: $ 0,0829 $ 0,0829 $ 0,0829 Узнайте больше о цене Dmail Network (DMAIL)

Токеномика Dmail Network (DMAIL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dmail Network (DMAIL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DMAIL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DMAIL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DMAIL, изучите текущую цену DMAIL!

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