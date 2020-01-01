Токеномика Dmail Network (DMAIL)

Токеномика Dmail Network (DMAIL)

Откройте для себя ключевую информацию о Dmail Network (DMAIL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Dmail Network (DMAIL)

Dmail Network создает децентрализованную коммуникационную инфраструктуру на базе искусственного интеллекта, предлагая зашифрованные электронные письма, консолидированные уведомления и точные маркетинговые услуги в различных цепочках и приложениях, обслуживая пользователей, разработчиков и маркетологов.

Официальный сайт:
https://dmail.ai/
Whitepaper:
https://dmailnetwork.gitbook.io/dmail-network
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xcC6f1e1B87cfCbe9221808d2d85C501aab0B5192

Токеномика и анализ цен Dmail Network (DMAIL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dmail Network (DMAIL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 8,66M
$ 8,66M$ 8,66M
Общее предложение:
$ 200,00M
$ 200,00M$ 200,00M
Оборотное предложение:
$ 104,50M
$ 104,50M$ 104,50M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 16,58M
$ 16,58M$ 16,58M
Исторический максимум:
$ 1,2467
$ 1,2467$ 1,2467
Исторический минимум:
$ 0,06720047250882626
$ 0,06720047250882626$ 0,06720047250882626
Текущая цена:
$ 0,0829
$ 0,0829$ 0,0829

Токеномика Dmail Network (DMAIL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Dmail Network (DMAIL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DMAIL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DMAIL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DMAIL, изучите текущую цену DMAIL!

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История цены Dmail Network (DMAIL)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.