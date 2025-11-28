Что такое DJI6930

Токеномика DOWGE (DJI6930) Откройте для себя ключевую информацию о DOWGE (DJI6930), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен DOWGE (DJI6930) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DOWGE (DJI6930), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,19M Общее предложение: $ 999,98M Оборотное предложение: $ 999,98M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,19M Исторический максимум: $ 0,062 Исторический минимум: $ 0,000062434482660359 Текущая цена: $ 0,00819 Узнайте больше о цене DOWGE (DJI6930) Купить DJI6930 сейчас!

Информация о DOWGE (DJI6930) $DJI6930 | Совершите переворот Dow. Вступите в эру Dowge. Индекс народа. $DJI6930 | Совершите переворот Dow. Вступите в эру Dowge. Индекс народа. Официальный сайт: https://www.dji6930.com/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/DQnkBM4eYYMnVE8Qy2K3BB7uts1fh2EwBVktEz6jpump

Токеномика DOWGE (DJI6930): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DOWGE (DJI6930) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DJI6930, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DJI6930. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DJI6930, изучите текущую цену DJI6930!

Как купить DJI6930 Заинтересованы в добавлении DOWGE (DJI6930) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки DJI6930, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить DJI6930 на MEXC прямо сейчас! История цены DOWGE (DJI6930) Анализ истории цены DJI6930 помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены DJI6930 прямо сейчас! Прогноз цены DJI6930 Хотите узнать, куда может двигаться DJI6930? Наша страница прогноза цены DJI6930 объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена DJI6930 прямо сейчас!

