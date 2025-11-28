Токеномика DOWGE (DJI6930)

Откройте для себя ключевую информацию о DOWGE (DJI6930), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:55:42 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен DOWGE (DJI6930)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DOWGE (DJI6930), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 8,19M
$ 8,19M
Общее предложение:
$ 999,98M
$ 999,98M
Оборотное предложение:
$ 999,98M
$ 999,98M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 8,19M
$ 8,19M
Исторический максимум:
$ 0,062
$ 0,062
Исторический минимум:
$ 0,000062434482660359
$ 0,000062434482660359
Текущая цена:
$ 0,00819
$ 0,00819

Информация о DOWGE (DJI6930)

$DJI6930 | Совершите переворот Dow. Вступите в эру Dowge. Индекс народа.

Официальный сайт:
https://www.dji6930.com/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/DQnkBM4eYYMnVE8Qy2K3BB7uts1fh2EwBVktEz6jpump

Токеномика DOWGE (DJI6930): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DOWGE (DJI6930) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DJI6930, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DJI6930.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DJI6930, изучите текущую цену DJI6930!

