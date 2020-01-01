Токеномика DIKO (DIKO) Откройте для себя ключевую информацию о DIKO (DIKO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DIKO (DIKO) Первый стейблкоин, поддерживаемый Биткойном на Stacks (Биткойн второго уровня), который предлагает самопогашаемые кредиты. Официальный сайт: https://arkadiko.finance Whitepaper: https://arkadiko.finance/#whitepaper Обозреватель блоков: https://explorer.stacks.co/txid/0x81ce000866e5a61ed46ced874ebb453cb9b4de8b9ba1e14ed810221a1dff238b?chain=mainnet Купить DIKO сейчас!

Токеномика и анализ цен DIKO (DIKO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DIKO (DIKO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,29M $ 2,29M $ 2,29M Исторический максимум: $ 1,1422 $ 1,1422 $ 1,1422 Исторический минимум: $ 0,0001 $ 0,0001 $ 0,0001 Текущая цена: $ 0,02294 $ 0,02294 $ 0,02294 Узнайте больше о цене DIKO (DIKO)

Токеномика DIKO (DIKO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DIKO (DIKO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DIKO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DIKO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DIKO, изучите текущую цену DIKO!

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