Токеномика Memento (DEXTF)

Токеномика Memento (DEXTF)

Откройте для себя ключевую информацию о Memento (DEXTF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Memento (DEXTF)

Протокол DOMANI - это инфраструктура управления цифровыми активами на блокчейне, которая позволяет любому человеку создавать, майнить и погашать фонды XTF. Каждый фонд XTF представляет собой токен ERC20 со своим собственным адресом и контрактом, позволяющим пользователям удерживать, торговать, передавать, погашать и использовать фонд XTF, как любой другой токен. Фонды XTF также являются композитными, как для последующего использования (как и любой ERC20, они могут использоваться другими протоколами в качестве залога или основы для любого приложения DeFi), так и для последующего (они могут содержать различные другие ERC20, такие как децентрализованные опционы, токены, приносящие доход, пулы ликвидности и т.д.).

Официальный сайт:
https://mementoblockchain.com/
Whitepaper:
https://docs.domani.finance/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x5F64Ab1544D28732F0A24F4713c2C8ec0dA089f0

Токеномика и анализ цен Memento (DEXTF)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Memento (DEXTF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 13,32M
$ 13,32M$ 13,32M
Исторический максимум:
$ 0,52549
$ 0,52549$ 0,52549
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,13322
$ 0,13322$ 0,13322

Токеномика Memento (DEXTF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Memento (DEXTF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DEXTF, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DEXTF.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DEXTF, изучите текущую цену DEXTF!

Как купить DEXTF

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История цены Memento (DEXTF)

Анализ истории цены DEXTF помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены DEXTF

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.