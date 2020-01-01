Токеномика Memento (DEXTF) Откройте для себя ключевую информацию о Memento (DEXTF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Memento (DEXTF) Протокол DOMANI - это инфраструктура управления цифровыми активами на блокчейне, которая позволяет любому человеку создавать, майнить и погашать фонды XTF. Каждый фонд XTF представляет собой токен ERC20 со своим собственным адресом и контрактом, позволяющим пользователям удерживать, торговать, передавать, погашать и использовать фонд XTF, как любой другой токен. Фонды XTF также являются композитными, как для последующего использования (как и любой ERC20, они могут использоваться другими протоколами в качестве залога или основы для любого приложения DeFi), так и для последующего (они могут содержать различные другие ERC20, такие как децентрализованные опционы, токены, приносящие доход, пулы ликвидности и т.д.). Официальный сайт: https://mementoblockchain.com/ Whitepaper: https://docs.domani.finance/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x5F64Ab1544D28732F0A24F4713c2C8ec0dA089f0 Купить DEXTF сейчас!

Токеномика и анализ цен Memento (DEXTF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Memento (DEXTF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 13,32M $ 13,32M $ 13,32M Исторический максимум: $ 0,52549 $ 0,52549 $ 0,52549 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,13322 $ 0,13322 $ 0,13322 Узнайте больше о цене Memento (DEXTF)

Токеномика Memento (DEXTF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Memento (DEXTF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DEXTF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DEXTF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DEXTF, изучите текущую цену DEXTF!

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