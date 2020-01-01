Токеномика Memento (DEXTF)
Информация о Memento (DEXTF)
Протокол DOMANI - это инфраструктура управления цифровыми активами на блокчейне, которая позволяет любому человеку создавать, майнить и погашать фонды XTF. Каждый фонд XTF представляет собой токен ERC20 со своим собственным адресом и контрактом, позволяющим пользователям удерживать, торговать, передавать, погашать и использовать фонд XTF, как любой другой токен. Фонды XTF также являются композитными, как для последующего использования (как и любой ERC20, они могут использоваться другими протоколами в качестве залога или основы для любого приложения DeFi), так и для последующего (они могут содержать различные другие ERC20, такие как децентрализованные опционы, токены, приносящие доход, пулы ликвидности и т.д.).
Токеномика и анализ цен Memento (DEXTF)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Memento (DEXTF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Memento (DEXTF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Memento (DEXTF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов DEXTF, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов DEXTF.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DEXTF, изучите текущую цену DEXTF!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 DEXTF = 0,13322 USD