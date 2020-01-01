Токеномика DeFinity Markets (DEFX) Откройте для себя ключевую информацию о DeFinity Markets (DEFX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DeFinity Markets (DEFX) Новая эра электронных торгов: преодоление разрыва между TradFi и цифровыми активами. DeFinity Markets - это революционный институциональный бизнес в сфере цифровых активов, который открывает новую эру электронной торговли в сфере цифровых активов. Официальный сайт: https://definity.network/ Whitepaper: https://definity.network/lightpaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x5F474906637bdCDA05f29C74653F6962bb0f8eDa Купить DEFX сейчас!

Токеномика и анализ цен DeFinity Markets (DEFX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DeFinity Markets (DEFX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 171,52M $ 171,52M $ 171,52M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,86M $ 4,86M $ 4,86M Исторический максимум: $ 0,075 $ 0,075 $ 0,075 Исторический минимум: $ 0,001196147812766748 $ 0,001196147812766748 $ 0,001196147812766748 Текущая цена: $ 0,02832 $ 0,02832 $ 0,02832 Узнайте больше о цене DeFinity Markets (DEFX)

Токеномика DeFinity Markets (DEFX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DeFinity Markets (DEFX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DEFX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DEFX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DEFX, изучите текущую цену DEFX!

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