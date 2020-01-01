Токеномика DeFinity Markets (DEFX)

Токеномика DeFinity Markets (DEFX)

Откройте для себя ключевую информацию о DeFinity Markets (DEFX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о DeFinity Markets (DEFX)

Новая эра электронных торгов: преодоление разрыва между TradFi и цифровыми активами. DeFinity Markets - это революционный институциональный бизнес в сфере цифровых активов, который открывает новую эру электронной торговли в сфере цифровых активов.

Официальный сайт:
https://definity.network/
Whitepaper:
https://definity.network/lightpaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x5F474906637bdCDA05f29C74653F6962bb0f8eDa

Токеномика и анализ цен DeFinity Markets (DEFX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DeFinity Markets (DEFX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 171,52M
$ 171,52M$ 171,52M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,86M
$ 4,86M$ 4,86M
Исторический максимум:
$ 0,075
$ 0,075$ 0,075
Исторический минимум:
$ 0,001196147812766748
$ 0,001196147812766748$ 0,001196147812766748
Текущая цена:
$ 0,02832
$ 0,02832$ 0,02832

Токеномика DeFinity Markets (DEFX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DeFinity Markets (DEFX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DEFX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DEFX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DEFX, изучите текущую цену DEFX!

Как купить DEFX

Заинтересованы в добавлении DeFinity Markets (DEFX) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки DEFX, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены DeFinity Markets (DEFX)

Анализ истории цены DEFX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены DEFX

Хотите узнать, куда может двигаться DEFX? Наша страница прогноза цены DEFX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.