Токеномика Defactor (DEFACTOR) Откройте для себя ключевую информацию о Defactor (DEFACTOR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Defactor (DEFACTOR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Defactor (DEFACTOR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0376 $ 0,0376 $ 0,0376 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,01198 $ 0,01198 $ 0,01198 Узнайте больше о цене Defactor (DEFACTOR) Купить DEFACTOR сейчас!

Информация о Defactor (DEFACTOR) Токен Real от Defactor для ускорения RWA Токен Real от Defactor для ускорения RWA Официальный сайт: t.co/PGcBLpXFz1 Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x0b0E6E32E4d69cB418630163574959108EdCB80E

Токеномика Defactor (DEFACTOR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Defactor (DEFACTOR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DEFACTOR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DEFACTOR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DEFACTOR, изучите текущую цену DEFACTOR!

Как купить DEFACTOR Заинтересованы в добавлении Defactor (DEFACTOR) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки DEFACTOR, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить DEFACTOR на MEXC прямо сейчас! История цены Defactor (DEFACTOR) Анализ истории цены DEFACTOR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены DEFACTOR прямо сейчас! Прогноз цены DEFACTOR Хотите узнать, куда может двигаться DEFACTOR? Наша страница прогноза цены DEFACTOR объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена DEFACTOR прямо сейчас!

