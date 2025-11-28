Токеномика DarkStar (DARKSTAR)

Откройте для себя ключевую информацию о DarkStar (DARKSTAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:34:49 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен DarkStar (DARKSTAR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DarkStar (DARKSTAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 31,81M
Общее предложение:
$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 293,33M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 108,46M
Исторический максимум:
$ 0,17739
Исторический минимум:
$ 0,055093699723331745
Текущая цена:
$ 0,10846
Информация о DarkStar (DARKSTAR)

DarkStar – это увлекательная кроссплатформенная космическая игра, сочетающая в себе Web2 и Web3. Это игра с прохождением уровней на самолетах, в которую очень легко начать играть – игроки могут просто наслаждаться приключениями через битвы, бои с боссами, режим автопилота и многое другое, а также могут использовать обновления космического корабля, чтобы оставаться вовлеченными в игру. Встроенные системы искусственного интеллекта в режиме реального времени для динамичного игрового процесса, включая миссии с помощью ИИ и персонализированные стратегии, позволяют игрокам получить уникальный опыт.

Официальный сайт:
https://darkstar.center
Whitepaper:
https://whitepaper.darkstar.center/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xb05f4747eb3d18a3fa4aa3e5c627f02ccc70d005

Токеномика DarkStar (DARKSTAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DarkStar (DARKSTAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DARKSTAR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DARKSTAR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DARKSTAR, изучите текущую цену DARKSTAR!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

