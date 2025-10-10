Токеномика Dante Games (DANTE)
Токеномика и анализ цен Dante Games (DANTE)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dante Games (DANTE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Информация о Dante Games (DANTE)
Dante Games – это игровая экосистема на базе ИИ, которая меняет будущее GameFi. Наш передовой уровень ИИ обеспечивает интеллектуальных игровых агентов, динамичные киберспортивные турниры и бесперебойную интеграцию с блокчейном. Мы объединяем игры AAA-класса с инструментами ИИ нового поколения, которые расширяют возможности игроков и разработчиков, создавая вселенную развивающихся, взаимосвязанных миров, где мастерство, стратегия и сообщество приносят реальные плоды. Это #GameFiReborn – движение, где ИИ встречается с игрой, чтобы создать безудержное веселье, соревнование и устойчивую ценность.
Токеномика Dante Games (DANTE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Dante Games (DANTE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов DANTE, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов DANTE.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DANTE, изучите текущую цену DANTE!
История цены Dante Games (DANTE)
Анализ истории цены DANTE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены DANTE
Хотите узнать, куда может двигаться DANTE? Наша страница прогноза цены DANTE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
