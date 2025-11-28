Что такое CYPR

Токеномика и анализ цен Cypher (CYPR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cypher (CYPR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,52M $ 7,52M $ 7,52M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 94,83M $ 94,83M $ 94,83M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 79,29M $ 79,29M $ 79,29M Исторический максимум: $ 0,315 $ 0,315 $ 0,315 Исторический минимум: $ 0,028705042947441254 $ 0,028705042947441254 $ 0,028705042947441254 Текущая цена: $ 0,07929 $ 0,07929 $ 0,07929 Узнайте больше о цене Cypher (CYPR) Купить CYPR сейчас!

Информация о Cypher (CYPR) Cypher Protocol – это протокол, позволяющий брендам взаимодействовать с покупателями, предлагая им вознаграждения за расходы с помощью криптовалютной карты Cypher Crypto Card по всему миру. Это будущее авиамиль и бонусных баллов по кредитным картам. Cypher – это глобальный банковский ончейн-счет. Официальный сайт: https://cypherhq.io/cypr/ Whitepaper: https://public.cypherd.io/CypherWhitePaper.pdf Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0xd262a4c7108c8139b2b189758e8d17c3dfc91a38

Токеномика Cypher (CYPR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cypher (CYPR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CYPR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CYPR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CYPR, изучите текущую цену CYPR!

История цены Cypher (CYPR) Анализ истории цены CYPR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены CYPR прямо сейчас! Прогноз цены CYPR Хотите узнать, куда может двигаться CYPR? Наша страница прогноза цены CYPR объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

