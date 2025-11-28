Токеномика Cypher (CYPR)

Токеномика Cypher (CYPR)

Откройте для себя ключевую информацию о Cypher (CYPR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:55:27 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Cypher (CYPR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cypher (CYPR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 7,52M
Общее предложение:
$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 94,83M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 79,29M
Исторический максимум:
$ 0,315
Исторический минимум:
$ 0,028705042947441254
Текущая цена:
$ 0,07929
Информация о Cypher (CYPR)

Cypher Protocol – это протокол, позволяющий брендам взаимодействовать с покупателями, предлагая им вознаграждения за расходы с помощью криптовалютной карты Cypher Crypto Card по всему миру. Это будущее авиамиль и бонусных баллов по кредитным картам. Cypher – это глобальный банковский ончейн-счет.

Официальный сайт:
https://cypherhq.io/cypr/
Whitepaper:
https://public.cypherd.io/CypherWhitePaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0xd262a4c7108c8139b2b189758e8d17c3dfc91a38

Токеномика Cypher (CYPR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Cypher (CYPR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CYPR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CYPR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CYPR, изучите текущую цену CYPR!

История цены Cypher (CYPR)

Анализ истории цены CYPR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены CYPR

Хотите узнать, куда может двигаться CYPR? Наша страница прогноза цены CYPR объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

