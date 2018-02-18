Токеномика Cortex (CTXC) Откройте для себя ключевую информацию о Cortex (CTXC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cortex (CTXC) Cortex Blockchain is an open source public blockchain that seeks to solve one of the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today - on-chain AI execution. Cortex Virtual Machine (CVM) is a framework that allows efficient machine learning inference on the Cortex blockchain. It enables the integration of machine learning models into smart contracts and dApps. Официальный сайт: http://www.cortexlabs.ai/ Whitepaper: https://cortexlabs.ai/cortex_2_0_whitepaper_en Обозреватель блоков: https://cerebro.cortexlabs.ai/ Купить CTXC сейчас!

Токеномика и анализ цен Cortex (CTXC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cortex (CTXC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 15,02M $ 15,02M $ 15,02M Общее предложение: $ 299,79M $ 299,79M $ 299,79M Оборотное предложение: $ 230,64M $ 230,64M $ 230,64M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 19,52M $ 19,52M $ 19,52M Исторический максимум: $ 1,4 $ 1,4 $ 1,4 Исторический минимум: $ 0,0341331368292 $ 0,0341331368292 $ 0,0341331368292 Текущая цена: $ 0,06512 $ 0,06512 $ 0,06512 Узнайте больше о цене Cortex (CTXC)

Токеномика Cortex (CTXC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cortex (CTXC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CTXC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CTXC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CTXC, изучите текущую цену CTXC!

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