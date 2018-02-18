Токеномика Cortex (CTXC)

Токеномика Cortex (CTXC)

Откройте для себя ключевую информацию о Cortex (CTXC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Cortex (CTXC)

Cortex Blockchain is an open source public blockchain that seeks to solve one of the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today - on-chain AI execution. Cortex Virtual Machine (CVM) is a framework that allows efficient machine learning inference on the Cortex blockchain. It enables the integration of machine learning models into smart contracts and dApps.

Официальный сайт:
http://www.cortexlabs.ai/
Whitepaper:
https://cortexlabs.ai/cortex_2_0_whitepaper_en
Обозреватель блоков:
https://cerebro.cortexlabs.ai/

Токеномика и анализ цен Cortex (CTXC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cortex (CTXC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 15,02M
$ 15,02M$ 15,02M
Общее предложение:
$ 299,79M
$ 299,79M$ 299,79M
Оборотное предложение:
$ 230,64M
$ 230,64M$ 230,64M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 19,52M
$ 19,52M$ 19,52M
Исторический максимум:
$ 1,4
$ 1,4$ 1,4
Исторический минимум:
$ 0,0341331368292
$ 0,0341331368292$ 0,0341331368292
Текущая цена:
$ 0,06512
$ 0,06512$ 0,06512

Токеномика Cortex (CTXC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Cortex (CTXC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CTXC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CTXC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CTXC, изучите текущую цену CTXC!

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История цены Cortex (CTXC)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.