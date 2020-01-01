Токеномика CryptoTradingFund (CTF)

Токеномика CryptoTradingFund (CTF)

Откройте для себя ключевую информацию о CryptoTradingFund (CTF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о CryptoTradingFund (CTF)

Инновационная система, управляемая сообществом, где ваши вознаграждения активно работают на вас, принося пассивный доход через покупки на блокчейне.

Официальный сайт:
https://www.ctftoken.com/
Whitepaper:
https://3cca1374-3ed3-4d3d-8356-c9e27385e8ac.usrfiles.com/ugd/3cca13_caa9fd9a093a4955bae234f53d655d29.pdf
Обозреватель блоков:
https://polygonscan.com/token/0x7B3bD12675c6B9d6993eB81283cb68E6eB9260b5

Токеномика и анализ цен CryptoTradingFund (CTF)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене CryptoTradingFund (CTF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,71M
$ 1,71M$ 1,71M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 4,73M
$ 4,73M$ 4,73M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 1,888
$ 1,888$ 1,888
Исторический минимум:
$ 0,000555272760428229
$ 0,000555272760428229$ 0,000555272760428229
Текущая цена:
$ 0,3607
$ 0,3607$ 0,3607

Токеномика CryptoTradingFund (CTF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики CryptoTradingFund (CTF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CTF, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CTF.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CTF, изучите текущую цену CTF!

Как купить CTF

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История цены CryptoTradingFund (CTF)

Анализ истории цены CTF помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены CTF

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.