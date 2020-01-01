Токеномика CryptoTradingFund (CTF) Откройте для себя ключевую информацию о CryptoTradingFund (CTF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CryptoTradingFund (CTF) Инновационная система, управляемая сообществом, где ваши вознаграждения активно работают на вас, принося пассивный доход через покупки на блокчейне. Официальный сайт: https://www.ctftoken.com/ Whitepaper: https://3cca1374-3ed3-4d3d-8356-c9e27385e8ac.usrfiles.com/ugd/3cca13_caa9fd9a093a4955bae234f53d655d29.pdf Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0x7B3bD12675c6B9d6993eB81283cb68E6eB9260b5 Купить CTF сейчас!

Токеномика и анализ цен CryptoTradingFund (CTF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CryptoTradingFund (CTF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,71M $ 1,71M $ 1,71M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 4,73M $ 4,73M $ 4,73M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,888 $ 1,888 $ 1,888 Исторический минимум: $ 0,000555272760428229 $ 0,000555272760428229 $ 0,000555272760428229 Текущая цена: $ 0,3607 $ 0,3607 $ 0,3607 Узнайте больше о цене CryptoTradingFund (CTF)

Токеномика CryptoTradingFund (CTF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CryptoTradingFund (CTF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CTF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CTF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CTF, изучите текущую цену CTF!

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