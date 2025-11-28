Credia Layer – это основанный на искусственном интеллекте инструмент рыночной аналитики для трейдеров, который преобразует данные из ончейн-блоков, социальных сетей и рынка в практические торговые сигналы. Он помогает пользователям отслеживать потоки капитала, анализировать настроения и выявлять новые тенденции с помощью рейтингов в режиме реального времени, тепловых карт искусственного интеллекта и стратегических аналитических данных.