Токеномика COMAI (COMAI)

Токеномика COMAI (COMAI)

Откройте для себя ключевую информацию о COMAI (COMAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о COMAI (COMAI)

Commune - это протокол, цель которого - объединить все инструменты разработчика в единую сеть, способствующую созданию более доступной, многократно используемой и открытой экономики. Он следует философии инклюзивного дизайна, основанной на максимальной беспристрастности.

Официальный сайт:
https://www.communeai.org/
Обозреватель блоков:
https://explorer.comstats.org/#/

Токеномика и анализ цен COMAI (COMAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене COMAI (COMAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,04M
$ 2,04M$ 2,04M
Общее предложение:
$ 169,42M
$ 169,42M$ 169,42M
Оборотное предложение:
$ 71,16M
$ 71,16M$ 71,16M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,86M
$ 4,86M$ 4,86M
Исторический максимум:
$ 2
$ 2$ 2
Исторический минимум:
$ 0,018996619659761273
$ 0,018996619659761273$ 0,018996619659761273
Текущая цена:
$ 0,02868
$ 0,02868$ 0,02868

Токеномика COMAI (COMAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики COMAI (COMAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов COMAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов COMAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COMAI, изучите текущую цену COMAI!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.