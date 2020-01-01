Токеномика COMAI (COMAI) Откройте для себя ключевую информацию о COMAI (COMAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о COMAI (COMAI) Commune - это протокол, цель которого - объединить все инструменты разработчика в единую сеть, способствующую созданию более доступной, многократно используемой и открытой экономики. Он следует философии инклюзивного дизайна, основанной на максимальной беспристрастности. Официальный сайт: https://www.communeai.org/ Обозреватель блоков: https://explorer.comstats.org/#/ Купить COMAI сейчас!

Токеномика и анализ цен COMAI (COMAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене COMAI (COMAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,04M $ 2,04M $ 2,04M Общее предложение: $ 169,42M $ 169,42M $ 169,42M Оборотное предложение: $ 71,16M $ 71,16M $ 71,16M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,86M $ 4,86M $ 4,86M Исторический максимум: $ 2 $ 2 $ 2 Исторический минимум: $ 0,018996619659761273 $ 0,018996619659761273 $ 0,018996619659761273 Текущая цена: $ 0,02868 $ 0,02868 $ 0,02868 Узнайте больше о цене COMAI (COMAI)

Токеномика COMAI (COMAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики COMAI (COMAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов COMAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов COMAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COMAI, изучите текущую цену COMAI!

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