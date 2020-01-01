Токеномика COCORO (COCOROETH) Откройте для себя ключевую информацию о COCORO (COCOROETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о COCORO (COCOROETH) $COCORO — это токен, созданный в честь Cocoro, 10-летней черно-белой собаки породы сиба-ину, спасенной Ацуко Сато, опекуном оригинального Doge, Kabosu. Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xa93d86Af16fe83F064E3C0e2F3d129F7B7b002b0 Купить COCOROETH сейчас!

Токеномика и анализ цен COCORO (COCOROETH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене COCORO (COCOROETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,00009454 $ 0,00009454 $ 0,00009454 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00002664 $ 0,00002664 $ 0,00002664 Узнайте больше о цене COCORO (COCOROETH)

Токеномика COCORO (COCOROETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики COCORO (COCOROETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов COCOROETH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов COCOROETH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COCOROETH, изучите текущую цену COCOROETH!

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