Токеномика Sugarverse (CNDY) Откройте для себя ключевую информацию о Sugarverse (CNDY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sugarverse (CNDY) Игровая студия и издатель с существующей экосистемой в 60 миллионов игроков | 10 мобильных игр в реальном времени | 100 000+ DAU | 15+ лет создания игр | 70+ стран | 30+ языков. Sugarverse создает уникальную игровую сагу с 5 интегрированными мобильными казуальными играми с самоподдерживающейся экономикой «Играйте и зарабатывайте», где игроки могут монетизировать свой игровой опыт с помощью своего токена CNDY. Официальный сайт: https://www.sugarverse.io/ Whitepaper: https://sugarverse.github.io/ Обозреватель блоков: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=arbitrum&tab=transactions&tokenAddress=0x6b43732a9ae9f8654d496c0a075aa4aa43057a0b Купить CNDY сейчас!

Токеномика и анализ цен Sugarverse (CNDY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sugarverse (CNDY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 987,00K $ 987,00K $ 987,00K Исторический максимум: $ 0,008034 $ 0,008034 $ 0,008034 Исторический минимум: $ 0,000737295247445374 $ 0,000737295247445374 $ 0,000737295247445374 Текущая цена: $ 0,000987 $ 0,000987 $ 0,000987 Узнайте больше о цене Sugarverse (CNDY)

Токеномика Sugarverse (CNDY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sugarverse (CNDY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CNDY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CNDY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CNDY, изучите текущую цену CNDY!

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