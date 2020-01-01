Токеномика Sugarverse (CNDY)

Токеномика Sugarverse (CNDY)

Откройте для себя ключевую информацию о Sugarverse (CNDY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Sugarverse (CNDY)

Игровая студия и издатель с существующей экосистемой в 60 миллионов игроков | 10 мобильных игр в реальном времени | 100 000+ DAU | 15+ лет создания игр | 70+ стран | 30+ языков. Sugarverse создает уникальную игровую сагу с 5 интегрированными мобильными казуальными играми с самоподдерживающейся экономикой «Играйте и зарабатывайте», где игроки могут монетизировать свой игровой опыт с помощью своего токена CNDY.

Официальный сайт:
https://www.sugarverse.io/
Whitepaper:
https://sugarverse.github.io/
Обозреватель блоков:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=arbitrum&tab=transactions&tokenAddress=0x6b43732a9ae9f8654d496c0a075aa4aa43057a0b

Токеномика и анализ цен Sugarverse (CNDY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sugarverse (CNDY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 987,00K
$ 987,00K$ 987,00K
Исторический максимум:
$ 0,008034
$ 0,008034$ 0,008034
Исторический минимум:
$ 0,000737295247445374
$ 0,000737295247445374$ 0,000737295247445374
Текущая цена:
$ 0,000987
$ 0,000987$ 0,000987

Токеномика Sugarverse (CNDY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Sugarverse (CNDY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CNDY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CNDY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CNDY, изучите текущую цену CNDY!

Как купить CNDY

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История цены Sugarverse (CNDY)

Анализ истории цены CNDY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены CNDY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.