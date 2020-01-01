Токеномика Colony (CLY) Откройте для себя ключевую информацию о Colony (CLY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Colony (CLY) Colony - это управляемый сообществом акселератор, развивающийся в DAO, чтобы стимулировать рост экосистемы Avalanche. В основе лежит токен управления: $CLY. Официальный сайт: https://www.colonylab.io/ Обозреватель блоков: https://snowtrace.io/token/0xec3492a2508ddf4fdc0cd76f31f340b30d1793e6 Купить CLY сейчас!

Токеномика и анализ цен Colony (CLY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Colony (CLY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,02M $ 6,02M $ 6,02M Общее предложение: $ 150,00M $ 150,00M $ 150,00M Оборотное предложение: $ 112,68M $ 112,68M $ 112,68M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,01M $ 8,01M $ 8,01M Исторический максимум: $ 5 $ 5 $ 5 Исторический минимум: $ 0,0334724828286524 $ 0,0334724828286524 $ 0,0334724828286524 Текущая цена: $ 0,0534 $ 0,0534 $ 0,0534 Узнайте больше о цене Colony (CLY)

Токеномика Colony (CLY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Colony (CLY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CLY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CLY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CLY, изучите текущую цену CLY!

Как купить CLY Заинтересованы в добавлении Colony (CLY) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки CLY, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить CLY на MEXC прямо сейчас!

История цены Colony (CLY) Анализ истории цены CLY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены CLY прямо сейчас!

Прогноз цены CLY Хотите узнать, куда может двигаться CLY? Наша страница прогноза цены CLY объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена CLY прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!