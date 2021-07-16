Токеномика Clover Finance (CLV) Откройте для себя ключевую информацию о Clover Finance (CLV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Clover Finance (CLV) Clover is a Substrate-based DeFi service platform built on Polkadot. Clover provides an easy-to-use interoperable blockchain infrastructure through its extensive support for Ethereum’s EVM-based applications and a wide range of implemented developer tools. Clover will bring the smoothest and most advanced DeFi experience to its users through its smart core, like Clover Scan and Clover multi-chain extension wallet. Официальный сайт: https://clv.org/ Whitepaper: https://docs.clv.org/ Обозреватель блоков: https://clv.subscan.io/ Купить CLV сейчас!

Токеномика и анализ цен Clover Finance (CLV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Clover Finance (CLV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 25,98M $ 25,98M $ 25,98M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 1,22B $ 1,22B $ 1,22B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 2,173 $ 2,173 $ 2,173 Исторический минимум: $ 0,018906799129423026 $ 0,018906799129423026 $ 0,018906799129423026 Текущая цена: $ 0,02122 $ 0,02122 $ 0,02122 Узнайте больше о цене Clover Finance (CLV)

Токеномика Clover Finance (CLV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Clover Finance (CLV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CLV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CLV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CLV, изучите текущую цену CLV!

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