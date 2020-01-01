Токеномика Chimpzee (CHMPZ) Откройте для себя ключевую информацию о Chimpzee (CHMPZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Chimpzee (CHMPZ) Chimpzee - это первый проект Web3, который предоставляет людям три способа получения пассивного дохода, одновременно спасая животных и борясь с ухудшением климата. Новая "зеленая" инициатива Chimpzee делает значительный акцент на защите природной среды Земли. Она направлена на повышение информированности общественности и революционизирует способ, которым люди делают пожертвования в благотворительные организации, помогающие исчезающим видам животных и борющиеся с проблемами изменения климата. Официальный сайт: https://www.chimpzee.io Whitepaper: https://chimpzee.io/assets/chimpzeeWhitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0x1161aB556bAA457994b1D6A6cCa3A7a6891009FD Купить CHMPZ сейчас!

Токеномика и анализ цен Chimpzee (CHMPZ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chimpzee (CHMPZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 20,00B $ 20,00B $ 20,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 420,20K $ 420,20K $ 420,20K Исторический максимум: $ 0,000572 $ 0,000572 $ 0,000572 Исторический минимум: $ 0,000004381595420614 $ 0,000004381595420614 $ 0,000004381595420614 Текущая цена: $ 0,00002101 $ 0,00002101 $ 0,00002101 Узнайте больше о цене Chimpzee (CHMPZ)

Токеномика Chimpzee (CHMPZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Chimpzee (CHMPZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHMPZ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHMPZ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHMPZ, изучите текущую цену CHMPZ!

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