Токеномика Chimpzee (CHMPZ)

Токеномика Chimpzee (CHMPZ)

Откройте для себя ключевую информацию о Chimpzee (CHMPZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Chimpzee (CHMPZ)

Chimpzee - это первый проект Web3, который предоставляет людям три способа получения пассивного дохода, одновременно спасая животных и борясь с ухудшением климата. Новая "зеленая" инициатива Chimpzee делает значительный акцент на защите природной среды Земли. Она направлена на повышение информированности общественности и революционизирует способ, которым люди делают пожертвования в благотворительные организации, помогающие исчезающим видам животных и борющиеся с проблемами изменения климата.

Официальный сайт:
https://www.chimpzee.io
Whitepaper:
https://chimpzee.io/assets/chimpzeeWhitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/address/0x1161aB556bAA457994b1D6A6cCa3A7a6891009FD

Токеномика и анализ цен Chimpzee (CHMPZ)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chimpzee (CHMPZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 20,00B
$ 20,00B$ 20,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 420,20K
$ 420,20K$ 420,20K
Исторический максимум:
$ 0,000572
$ 0,000572$ 0,000572
Исторический минимум:
$ 0,000004381595420614
$ 0,000004381595420614$ 0,000004381595420614
Текущая цена:
$ 0,00002101
$ 0,00002101$ 0,00002101

Токеномика Chimpzee (CHMPZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Chimpzee (CHMPZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CHMPZ, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CHMPZ.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHMPZ, изучите текущую цену CHMPZ!

Как купить CHMPZ

Заинтересованы в добавлении Chimpzee (CHMPZ) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки CHMPZ, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Chimpzee (CHMPZ)

Анализ истории цены CHMPZ помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены CHMPZ

Хотите узнать, куда может двигаться CHMPZ? Наша страница прогноза цены CHMPZ объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.