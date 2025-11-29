Cygnus – это модульный уровень реальной доходности и первый уровень приложения Instagram на Web3, предназначенный для объединения ончейн- и офчейн-активов в поддержку экономики создателей. Сеть использует систему проверки ликвидности Cygnus Omnichain (LVS) для обеспечения масштабируемой, безопасной и эффективной инфраструктуры проверки ликвидности и стейкинга как в экосистемах EVM, так и вне EVM. Эта структура способствует устойчивой доходности стейкинга, комиссиям LVS и стимулам экосистемы для участников.