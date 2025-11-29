Токеномика CYGNUS (CGN)

Токеномика CYGNUS (CGN)

Откройте для себя ключевую информацию о CYGNUS (CGN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-29 01:32:43 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен CYGNUS (CGN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене CYGNUS (CGN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 21,12M
$ 21,12M$ 21,12M
Исторический максимум:
$ 0,04822
$ 0,04822$ 0,04822
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,002112
$ 0,002112$ 0,002112

Информация о CYGNUS (CGN)

Cygnus – это модульный уровень реальной доходности и первый уровень приложения Instagram на Web3, предназначенный для объединения ончейн- и офчейн-активов в поддержку экономики создателей. Сеть использует систему проверки ликвидности Cygnus Omnichain (LVS) для обеспечения масштабируемой, безопасной и эффективной инфраструктуры проверки ликвидности и стейкинга как в экосистемах EVM, так и вне EVM. Эта структура способствует устойчивой доходности стейкинга, комиссиям LVS и стимулам экосистемы для участников.

Официальный сайт:
https://www.cygnus.finance/
Whitepaper:
https://wiki.cygnus.finance/whitepaper
Обозреватель блоков:
"https://basescan.org/token/0x2e6C4BD1C947e195645d2B920b827498cfAa6766

Токеномика CYGNUS (CGN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики CYGNUS (CGN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CGN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CGN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CGN, изучите текущую цену CGN!

Как купить CGN

Заинтересованы в добавлении CYGNUS (CGN) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки CGN, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены CYGNUS (CGN)

Анализ истории цены CGN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены CGN

Хотите узнать, куда может двигаться CGN? Наша страница прогноза цены CGN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»