Токеномика Cere Network (CERE) Откройте для себя ключевую информацию о Cere Network (CERE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cere Network (CERE) Cere Network — это децентрализованное облако данных и финансов, встроенное в Polkadot и обеспечивающее совместимость данных для предприятий и потребителей. Официальный сайт: https://www.cere.network Whitepaper: https://cere-network.gitbook.io/cere-network/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x2da719db753dfa10a62e140f436e1d67f2ddb0d6 Купить CERE сейчас!

Токеномика и анализ цен Cere Network (CERE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cere Network (CERE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,82M $ 8,82M $ 8,82M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 6,94B $ 6,94B $ 6,94B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1 $ 1 $ 1 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,001271 $ 0,001271 $ 0,001271 Узнайте больше о цене Cere Network (CERE)

Токеномика Cere Network (CERE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cere Network (CERE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CERE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CERE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CERE, изучите текущую цену CERE!

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