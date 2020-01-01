Токеномика Cellana (CELLA)

Токеномика Cellana (CELLA)

Откройте для себя ключевую информацию о Cellana (CELLA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Cellana (CELLA)

Cellana – это принадлежащая сообществу децентрализованная биржа в сети Aptos, которая способствует росту DeFi благодаря устойчивой модели стимулирования ликвидности. Эта инновационная DEX – первая в истории биржа, использующая модель Ve(3,3) на языке Move.

Официальный сайт:
https://cellana.finance/
Whitepaper:
https://docs.cellana.finance/
Обозреватель блоков:
https://explorer.aptoslabs.com/account/0x2ebb2ccac5e027a87fa0e2e5f656a3a4238d6a48d93ec9b610d570fc0aa0df12?network=mainnet

Токеномика и анализ цен Cellana (CELLA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cellana (CELLA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
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Исторический максимум:
$ 0,06674
$ 0,06674$ 0,06674
Исторический минимум:
$ 0,007032865065598496
$ 0,007032865065598496$ 0,007032865065598496
Текущая цена:
$ 0,00767
$ 0,00767$ 0,00767

Токеномика Cellana (CELLA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Cellana (CELLA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CELLA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CELLA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CELLA, изучите текущую цену CELLA!

Как купить CELLA

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История цены Cellana (CELLA)

Анализ истории цены CELLA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены CELLA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.