Токеномика Cellana (CELLA) Откройте для себя ключевую информацию о Cellana (CELLA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cellana (CELLA) Cellana – это принадлежащая сообществу децентрализованная биржа в сети Aptos, которая способствует росту DeFi благодаря устойчивой модели стимулирования ликвидности. Эта инновационная DEX – первая в истории биржа, использующая модель Ve(3,3) на языке Move. Официальный сайт: https://cellana.finance/ Whitepaper: https://docs.cellana.finance/ Обозреватель блоков: https://explorer.aptoslabs.com/account/0x2ebb2ccac5e027a87fa0e2e5f656a3a4238d6a48d93ec9b610d570fc0aa0df12?network=mainnet Купить CELLA сейчас!

Токеномика и анализ цен Cellana (CELLA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cellana (CELLA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,06674 $ 0,06674 $ 0,06674 Исторический минимум: $ 0,007032865065598496 $ 0,007032865065598496 $ 0,007032865065598496 Текущая цена: $ 0,00767 $ 0,00767 $ 0,00767 Узнайте больше о цене Cellana (CELLA)

Токеномика Cellana (CELLA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cellana (CELLA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CELLA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CELLA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CELLA, изучите текущую цену CELLA!

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