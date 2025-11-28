Что такое BOSS

Токеномика и анализ цен Ibiza Final Boss (BOSS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ibiza Final Boss (BOSS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 188,21K $ 188,21K $ 188,21K Общее предложение: $ 930,34M $ 930,34M $ 930,34M Оборотное предложение: $ 930,34M $ 930,34M $ 930,34M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 188,22K $ 188,22K $ 188,22K Исторический максимум: $ 0,04801 $ 0,04801 $ 0,04801 Исторический минимум: $ 0,000144421986350166 $ 0,000144421986350166 $ 0,000144421986350166 Текущая цена: $ 0,0002023 $ 0,0002023 $ 0,0002023 Узнайте больше о цене Ibiza Final Boss (BOSS) Купить BOSS сейчас!

Информация о Ibiza Final Boss (BOSS) BOSS возник на основе танцевального видео британского туриста Джека Кея в ночном клубе на Ибице, Испания, с использованием «BOSS/Final Boss» для создания общественного нарратива, сочетающего авторитет с праздничной атмосферой. BOSS возник на основе танцевального видео британского туриста Джека Кея в ночном клубе на Ибице, Испания, с использованием «BOSS/Final Boss» для создания общественного нарратива, сочетающего авторитет с праздничной атмосферой. Официальный сайт: https://ibizafinalboss.vip/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/GUy9Tu8YtvvHoL3DcXLJxXvEN8PqEus6mWQUEchcbonk

Токеномика Ibiza Final Boss (BOSS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ibiza Final Boss (BOSS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOSS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOSS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOSS, изучите текущую цену BOSS!

Как купить BOSS Заинтересованы в добавлении Ibiza Final Boss (BOSS) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BOSS, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить BOSS на MEXC прямо сейчас! История цены Ibiza Final Boss (BOSS) Анализ истории цены BOSS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены BOSS прямо сейчас! Прогноз цены BOSS Хотите узнать, куда может двигаться BOSS? Наша страница прогноза цены BOSS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BOSS прямо сейчас!

