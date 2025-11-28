Токеномика Ibiza Final Boss (BOSS)

Токеномика Ibiza Final Boss (BOSS)

Откройте для себя ключевую информацию о Ibiza Final Boss (BOSS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:32:35 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Ibiza Final Boss (BOSS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ibiza Final Boss (BOSS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 188,21K
Общее предложение:
$ 930,34M
Оборотное предложение:
$ 930,34M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 188,22K
Исторический максимум:
$ 0,04801
Исторический минимум:
$ 0,000144421986350166
Текущая цена:
$ 0,0002023
Информация о Ibiza Final Boss (BOSS)

BOSS возник на основе танцевального видео британского туриста Джека Кея в ночном клубе на Ибице, Испания, с использованием «BOSS/Final Boss» для создания общественного нарратива, сочетающего авторитет с праздничной атмосферой.

Официальный сайт:
https://ibizafinalboss.vip/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/GUy9Tu8YtvvHoL3DcXLJxXvEN8PqEus6mWQUEchcbonk

Токеномика Ibiza Final Boss (BOSS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Ibiza Final Boss (BOSS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BOSS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BOSS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOSS, изучите текущую цену BOSS!

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

