Токеномика Spookyswap (BOO) Откройте для себя ключевую информацию о Spookyswap (BOO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Spookyswap (BOO) SpookySwap is an automated market-making (AMM) decentralized exchange (DEX) for the Fantom Opera network. Different from other DEXs, we're invested in building a strong foundation with our BOO token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, built in limit orders and user-centered service. Официальный сайт: https://spooky.fi Whitepaper: https://docs.spookyswap.finance/ Обозреватель блоков: https://sonicscan.org/token/0x7a0c53f7eb34c5bc8b01691723669ada9d6cb384 Купить BOO сейчас!

Токеномика и анализ цен Spookyswap (BOO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Spookyswap (BOO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 954,12K $ 954,12K $ 954,12K Общее предложение: $ 13,67M $ 13,67M $ 13,67M Оборотное предложение: $ 9,39M $ 9,39M $ 9,39M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,39M $ 1,39M $ 1,39M Исторический максимум: $ 40,18 $ 40,18 $ 40,18 Исторический минимум: $ 0,250611104420171 $ 0,250611104420171 $ 0,250611104420171 Текущая цена: $ 0,1016 $ 0,1016 $ 0,1016 Узнайте больше о цене Spookyswap (BOO)

Токеномика Spookyswap (BOO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Spookyswap (BOO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOO, изучите текущую цену BOO!

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