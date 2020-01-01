Токеномика Spookyswap (BOO)

Токеномика Spookyswap (BOO)

Откройте для себя ключевую информацию о Spookyswap (BOO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Spookyswap (BOO)

SpookySwap is an automated market-making (AMM) decentralized exchange (DEX) for the Fantom Opera network. Different from other DEXs, we're invested in building a strong foundation with our BOO token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, built in limit orders and user-centered service.

Официальный сайт:
https://spooky.fi
Whitepaper:
https://docs.spookyswap.finance/
Обозреватель блоков:
https://sonicscan.org/token/0x7a0c53f7eb34c5bc8b01691723669ada9d6cb384

Токеномика и анализ цен Spookyswap (BOO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Spookyswap (BOO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 954,12K
$ 954,12K$ 954,12K
Общее предложение:
$ 13,67M
$ 13,67M$ 13,67M
Оборотное предложение:
$ 9,39M
$ 9,39M$ 9,39M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,39M
$ 1,39M$ 1,39M
Исторический максимум:
$ 40,18
$ 40,18$ 40,18
Исторический минимум:
$ 0,250611104420171
$ 0,250611104420171$ 0,250611104420171
Текущая цена:
$ 0,1016
$ 0,1016$ 0,1016

Токеномика Spookyswap (BOO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Spookyswap (BOO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BOO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BOO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOO, изучите текущую цену BOO!

Как купить BOO

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История цены Spookyswap (BOO)

Анализ истории цены BOO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BOO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.