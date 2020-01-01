Токеномика Build On BNB (BOBBSC) Откройте для себя ключевую информацию о Build On BNB (BOBBSC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Build On BNB (BOBBSC) Построен в сети BNB. Официальный сайт: https://buildonbnbbob.com/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x51363f073b1e4920fda7aa9e9d84ba97ede1560e#balances Купить BOBBSC сейчас!

Токеномика и анализ цен Build On BNB (BOBBSC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Build On BNB (BOBBSC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 21,58M $ 21,58M $ 21,58M Общее предложение: $ 420,69T $ 420,69T $ 420,69T Оборотное предложение: $ 420,69T $ 420,69T $ 420,69T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21,58M $ 21,58M $ 21,58M Исторический максимум: $ 0,000000159332 $ 0,000000159332 $ 0,000000159332 Исторический минимум: $ 0,000000000008060386 $ 0,000000000008060386 $ 0,000000000008060386 Текущая цена: $ 0,000000051304 $ 0,000000051304 $ 0,000000051304 Узнайте больше о цене Build On BNB (BOBBSC)

Токеномика Build On BNB (BOBBSC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Build On BNB (BOBBSC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOBBSC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOBBSC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOBBSC, изучите текущую цену BOBBSC!

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