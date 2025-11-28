Что такое BLOCK

Токеномика Blockstreet (BLOCK) Откройте для себя ключевую информацию о Blockstreet (BLOCK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Blockstreet (BLOCK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Blockstreet (BLOCK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,53M $ 16,53M $ 16,53M Исторический максимум: $ 0,27 $ 0,27 $ 0,27 Исторический минимум: $ 0,029530839930425 $ 0,029530839930425 $ 0,029530839930425 Текущая цена: $ 0,01653 $ 0,01653 $ 0,01653 Узнайте больше о цене Blockstreet (BLOCK) Купить BLOCK сейчас!

Информация о Blockstreet (BLOCK) Соединяя Уолл-стрит и Web3. BLOCKstreet открывает путь новому поколению строителей, продвигающих принятие USD1. Команда проекта включает экспертов с опытом работы над проектами из топ-100, поддержанными ведущими венчурными фондами, а также с успешным опытом выхода из стартапов с оценкой в миллиарды долларов. Соединяя Уолл-стрит и Web3. BLOCKstreet открывает путь новому поколению строителей, продвигающих принятие USD1. Команда проекта включает экспертов с опытом работы над проектами из топ-100, поддержанными ведущими венчурными фондами, а также с успешным опытом выхода из стартапов с оценкой в миллиарды долларов. Официальный сайт: https://www.blockstreet.xyz/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xCaB84bc21F9092167fCFe0ea60f5CE053ab39a1E

Токеномика Blockstreet (BLOCK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Blockstreet (BLOCK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BLOCK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BLOCK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLOCK, изучите текущую цену BLOCK!

Как купить BLOCK Заинтересованы в добавлении Blockstreet (BLOCK) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BLOCK, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить BLOCK на MEXC прямо сейчас! История цены Blockstreet (BLOCK) Анализ истории цены BLOCK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены BLOCK прямо сейчас! Прогноз цены BLOCK Хотите узнать, куда может двигаться BLOCK? Наша страница прогноза цены BLOCK объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BLOCK прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!