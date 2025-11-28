Токеномика Blockstreet (BLOCK)
Токеномика и анализ цен Blockstreet (BLOCK)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Blockstreet (BLOCK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Информация о Blockstreet (BLOCK)
Соединяя Уолл-стрит и Web3. BLOCKstreet открывает путь новому поколению строителей, продвигающих принятие USD1. Команда проекта включает экспертов с опытом работы над проектами из топ-100, поддержанными ведущими венчурными фондами, а также с успешным опытом выхода из стартапов с оценкой в миллиарды долларов.
Токеномика Blockstreet (BLOCK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Blockstreet (BLOCK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов BLOCK, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов BLOCK.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLOCK, изучите текущую цену BLOCK!
Как купить BLOCK
Заинтересованы в добавлении Blockstreet (BLOCK) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BLOCK, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.
История цены Blockstreet (BLOCK)
Анализ истории цены BLOCK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены BLOCK
Хотите узнать, куда может двигаться BLOCK? Наша страница прогноза цены BLOCK объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»
Купить Blockstreet (BLOCK)
Сумма
1 BLOCK = 0,01653 USD
Торговля Blockstreet (BLOCK)
В тренде
Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка
ТОП по объему
Криптовалюты с наибольшим объемом торгов
Недавно добавленные
Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли
Лидеры роста
Топ криптовалют по росту за 24 часа, на которые стоит обратить внимание каждому трейдеру