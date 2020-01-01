Токеномика BILLIONVIEW (BILLIONVIEW)

Токеномика BILLIONVIEW (BILLIONVIEW)

Откройте для себя ключевую информацию о BILLIONVIEW (BILLIONVIEW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BILLIONVIEW (BILLIONVIEW)

BILLIVERSE призвана расширить возможности создателей и приблизить их к своим поклонникам и новым сообществам подписчиков. Эти разные культуры, где творцы веселы и трогательны, могут строить реальные отношения со своими поклонниками на платформе и получать больше пользы от контента.

Официальный сайт:
https://www.billionview.net/
Whitepaper:
https://develops-organization.gitbook.io/billiverse/
Обозреватель блоков:
https://explorer.aptoslabs.com/coin/0x6ed75636f618ef3cadabe8ba590c6c7f560346b28c84056725c1c5d94901f94b::bvt_coin::BvtCoin?network=mainnet

Токеномика и анализ цен BILLIONVIEW (BILLIONVIEW)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BILLIONVIEW (BILLIONVIEW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 2
$ 2$ 2
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,004715
$ 0,004715$ 0,004715

Токеномика BILLIONVIEW (BILLIONVIEW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BILLIONVIEW (BILLIONVIEW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BILLIONVIEW, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BILLIONVIEW.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BILLIONVIEW, изучите текущую цену BILLIONVIEW!

Как купить BILLIONVIEW

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История цены BILLIONVIEW (BILLIONVIEW)

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Прогноз цены BILLIONVIEW

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.