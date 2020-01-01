Токеномика bonkwifhat (BIF) Откройте для себя ключевую информацию о bonkwifhat (BIF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о bonkwifhat (BIF) bonkwifhat - это слияние двух лучших мемкоинов в сети Solana! Они оба имеют сумасшедшие рыночные капиталы и привлекают все внимание, так что просто посчитайте: bonkwifhat присоединится к ним на вершине! Официальный сайт: https://bonkwifhat.lol/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/BgQ2Tj4y4YQume4guQrkK8RWB8oRQtHYtAta1tXubL1G Купить BIF сейчас!

Токеномика и анализ цен bonkwifhat (BIF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене bonkwifhat (BIF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,014 $ 0,014 $ 0,014 Исторический минимум: $ 0,00003965375665716 $ 0,00003965375665716 $ 0,00003965375665716 Текущая цена: $ 0,0001231 $ 0,0001231 $ 0,0001231 Узнайте больше о цене bonkwifhat (BIF)

Токеномика bonkwifhat (BIF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики bonkwifhat (BIF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BIF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BIF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BIF, изучите текущую цену BIF!

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