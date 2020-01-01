Токеномика bonkwifhat (BIF)

Токеномика bonkwifhat (BIF)

Откройте для себя ключевую информацию о bonkwifhat (BIF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о bonkwifhat (BIF)

bonkwifhat - это слияние двух лучших мемкоинов в сети Solana! Они оба имеют сумасшедшие рыночные капиталы и привлекают все внимание, так что просто посчитайте: bonkwifhat присоединится к ним на вершине!

Официальный сайт:
https://bonkwifhat.lol/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/BgQ2Tj4y4YQume4guQrkK8RWB8oRQtHYtAta1tXubL1G

Токеномика и анализ цен bonkwifhat (BIF)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене bonkwifhat (BIF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
--
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Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,014
$ 0,014$ 0,014
Исторический минимум:
$ 0,00003965375665716
$ 0,00003965375665716$ 0,00003965375665716
Текущая цена:
$ 0,0001231
$ 0,0001231$ 0,0001231

Токеномика bonkwifhat (BIF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики bonkwifhat (BIF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BIF, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BIF.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BIF, изучите текущую цену BIF!

Как купить BIF

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История цены bonkwifhat (BIF)

Анализ истории цены BIF помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BIF

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.