Токеномика BEERCOIN (BEER)

Токеномика BEERCOIN (BEER)

Откройте для себя ключевую информацию о BEERCOIN (BEER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о BEERCOIN (BEER)

$BEER - это не просто монета, это буквально жидкое золото. Оно работает как универсальная валюта удовольствия, объединяя людей независимо от их цвета кожи и социального статуса. Берите $BEER, приглашайте друзей и наслаждайтесь отличным времяпрепровождением!

Официальный сайт:
https://beercoin.wtf/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/AujTJJ7aMS8LDo3bFzoyXDwT3jBALUbu4VZhzZdTZLmG

Токеномика и анализ цен BEERCOIN (BEER)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BEERCOIN (BEER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,69M
$ 1,69M$ 1,69M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 549,76B
$ 549,76B$ 549,76B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,0005956
$ 0,0005956$ 0,0005956
Исторический минимум:
$ 0,000002663165781949
$ 0,000002663165781949$ 0,000002663165781949
Текущая цена:
$ 0,000003077
$ 0,000003077$ 0,000003077

Токеномика BEERCOIN (BEER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BEERCOIN (BEER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BEER, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BEER.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BEER, изучите текущую цену BEER!

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История цены BEERCOIN (BEER)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.