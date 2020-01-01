Токеномика BEERCOIN (BEER) Откройте для себя ключевую информацию о BEERCOIN (BEER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BEERCOIN (BEER) $BEER - это не просто монета, это буквально жидкое золото. Оно работает как универсальная валюта удовольствия, объединяя людей независимо от их цвета кожи и социального статуса. Берите $BEER, приглашайте друзей и наслаждайтесь отличным времяпрепровождением! Официальный сайт: https://beercoin.wtf/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/AujTJJ7aMS8LDo3bFzoyXDwT3jBALUbu4VZhzZdTZLmG Купить BEER сейчас!

Токеномика и анализ цен BEERCOIN (BEER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BEERCOIN (BEER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,69M $ 1,69M $ 1,69M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 549,76B $ 549,76B $ 549,76B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0005956 $ 0,0005956 $ 0,0005956 Исторический минимум: $ 0,000002663165781949 $ 0,000002663165781949 $ 0,000002663165781949 Текущая цена: $ 0,000003077 $ 0,000003077 $ 0,000003077 Узнайте больше о цене BEERCOIN (BEER)

Токеномика BEERCOIN (BEER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BEERCOIN (BEER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BEER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BEER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BEER, изучите текущую цену BEER!

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