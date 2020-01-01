Токеномика Avalon (AVL) Откройте для себя ключевую информацию о Avalon (AVL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Avalon (AVL) Avalon Labs – крупнейший в мире эмитент стейблкоинов, обеспеченных Bitcoin. Мы создаем лучший ончейн финансовый центр для Bitcoin, предлагая бесшовную экосистему, включающую в себя стейблкоины, обеспеченные Bitcoin, кредитование, обеспеченноеTC, аккаунты, приносящие доход, и кредитную карту. Мы стремимся создать масштабируемую, прозрачную и доступную финансовую сеть, которая превратит Bitcoin в активный экономический актив на мировых рынках. Официальный сайт: https://www.avalonfinance.xyz/ Whitepaper: https://docs.avalonfinance.xyz/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x5c8D0C48810FD37A0A824D074ee290E64f7A8Fa2 Купить AVL сейчас!

Токеномика и анализ цен Avalon (AVL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Avalon (AVL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 21,55M $ 21,55M $ 21,55M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 161,68M $ 161,68M $ 161,68M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 133,30M $ 133,30M $ 133,30M Исторический максимум: $ 2,0011 $ 2,0011 $ 2,0011 Исторический минимум: $ 0,11254797111213097 $ 0,11254797111213097 $ 0,11254797111213097 Текущая цена: $ 0,1333 $ 0,1333 $ 0,1333 Узнайте больше о цене Avalon (AVL)

Токеномика Avalon (AVL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Avalon (AVL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AVL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AVL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AVL, изучите текущую цену AVL!

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