Токеномика Avalon (AVL)

Токеномика Avalon (AVL)

Откройте для себя ключевую информацию о Avalon (AVL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Avalon (AVL)

Avalon Labs – крупнейший в мире эмитент стейблкоинов, обеспеченных Bitcoin. Мы создаем лучший ончейн финансовый центр для Bitcoin, предлагая бесшовную экосистему, включающую в себя стейблкоины, обеспеченные Bitcoin, кредитование, обеспеченноеTC, аккаунты, приносящие доход, и кредитную карту. Мы стремимся создать масштабируемую, прозрачную и доступную финансовую сеть, которая превратит Bitcoin в активный экономический актив на мировых рынках.

Официальный сайт:
https://www.avalonfinance.xyz/
Whitepaper:
https://docs.avalonfinance.xyz/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x5c8D0C48810FD37A0A824D074ee290E64f7A8Fa2

Токеномика и анализ цен Avalon (AVL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Avalon (AVL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 21,55M
$ 21,55M$ 21,55M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 161,68M
$ 161,68M$ 161,68M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 133,30M
$ 133,30M$ 133,30M
Исторический максимум:
$ 2,0011
$ 2,0011$ 2,0011
Исторический минимум:
$ 0,11254797111213097
$ 0,11254797111213097$ 0,11254797111213097
Текущая цена:
$ 0,1333
$ 0,1333$ 0,1333

Токеномика Avalon (AVL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Avalon (AVL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AVL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AVL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AVL, изучите текущую цену AVL!

Как купить AVL

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История цены Avalon (AVL)

Анализ истории цены AVL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.