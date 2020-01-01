Токеномика Archway (ARCH) Откройте для себя ключевую информацию о Archway (ARCH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Archway (ARCH) Archway - это протокол 1 уровня с уникальной моделью поощрения, которая интегрирует доходы разработчиков непосредственно в протокол. Основная идея заключается в том, чтобы позволить разработчикам получать прибыль, которую они приносят основной сети, программно распределяя вознаграждения, основанные на использовании их смарт-контрактов. Archway способствует развитию совместных отношений между dapps и уровнем 1, не только способствуя созданию ценности, но и обеспечивая ее справедливое распределение. Официальный сайт: https://archway.io/ Whitepaper: https://archway.io/assets/archway-whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://www.mintscan.io/archway Купить ARCH сейчас!

Токеномика и анализ цен Archway (ARCH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Archway (ARCH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,16M $ 5,16M $ 5,16M Исторический максимум: $ 0,0547 $ 0,0547 $ 0,0547 Исторический минимум: $ 0,005083372688796617 $ 0,005083372688796617 $ 0,005083372688796617 Текущая цена: $ 0,00516 $ 0,00516 $ 0,00516 Узнайте больше о цене Archway (ARCH)

Токеномика Archway (ARCH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Archway (ARCH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ARCH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ARCH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARCH, изучите текущую цену ARCH!

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