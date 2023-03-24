Archimedes — это экспериментальная платформа кредитования и заимствования. Мы строим его поверх таких AMM, как Curve. Мы даем возможность: (1) кредиторам (поставщикам ликвидности) получать устойчиво более высокие APY (2) заемщикам (получателям кредитного плеча) зарабатывать до 10-кратного дохода от того, что предлагают доходные стейблкоины, такие как OUSD. Поставщики ликвидности предоставляют активы пулам Archimedes 3CRV/lvUSD и получают проценты. Протокол выплачивает проценты по различным активам, таким как токены ARCH и стейблкоины.