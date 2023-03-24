mexc
РынкиКупить криптоТорговля
В тренде
ФьючерсыM-Day - ФьючерсыАктивностьETF
Mobile
Отсканируйте, чтобы скачать приложение MEXC для удобной торговли
Не удается скачать?
Клиент WindowsПодробнее

Archimedes Finance

ARCH/USDT
11.23--
$0.00
Макс 24ч
13.40
Мин 24ч
10.57
Объем 24ч (ARCH)
1.63K
Сумма за 24ч (USDT)
18.24K
Макс 24ч
13.40
Мин 24ч
10.57
Объем 24ч (ARCH)
1.63K
Сумма за 24ч (USDT)
18.24K
График
Информация о токене
Loading..
Базовая
TradingView
Глубина
ARCH
Archimedes — это экспериментальная платформа кредитования и заимствования. Мы строим его поверх таких AMM, как Curve. Мы даем возможность: (1) кредиторам (поставщикам ликвидности) получать устойчиво более высокие APY (2) заемщикам (получателям кредитного плеча) зарабатывать до 10-кратного дохода от того, что предлагают доходные стейблкоины, такие как OUSD. Поставщики ликвидности предоставляют активы пулам Archimedes 3CRV/lvUSD и получают проценты. Протокол выплачивает проценты по различным активам, таким как токены ARCH и стейблкоины.
Обзор
Название криптовалюты
ARCH
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
100,000,000
Книга ордеров
0.01
0.01
0.1
1
10

Цена(USDT)

(ARCH)

(USDT)

11.23$0.00
Сделки на рынке
Количество()
Цена()
Количество()
Время
Спот
5X-X Фьючерсы
ETF
Сеточная торговля
Спот
5X-X Фьючерсы
ETF
Сеточная торговля
Перевод
Купить за
USD
Купить ARCH
Продать ARCH
Лимит
Маркет
Доступно -- USDT
Депозит
ЦенаUSDT
Кол-воARCH
ВсегоUSDT
Доступно -- ARCH
Депозит
ЦенаUSDT
Кол-воARCH
ВсегоUSDT
Открытые ордера (0)
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
Открытые ордера (0)
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
Торговая пара
Время
Тип
Сторона
Все
Покупка
Продажа
Цена
Сумма
Исполнено
Всего
Стоп
Отменить все
Все
Лимит
Стоп-лимит
Только размещение
Документы API
Документы API
Соцсети
Отправить запрос
Отправить запрос
Онлайн-поддержка клиентов
Онлайн-поддержка клиентов

© 2023 MEXC.COM

MEXC Global
Быстрая торговля криптовалютами с MEXC
О нас
О бирже MEXC
Конфиденциальность
Предупреждение о рисках
Обучение
Объявления
Поддержка приложения
MEXC Blog
Услуги
Купить крипто
Скачать приложения
Комиссии
VIP-услуги
Реферальная программа
Партнерская программа
MEXC Pioneer
Заявка на листинг
Стать P2P-мерчантом
Служба поддержки
Институциональные услуги
API
Верификация каналов
Для правоохранительных органов
Справочный центр
Деловое сотрудничество
Институционалы
Сотрудничество со СМИ
Отправить запрос
Жалобы и предложения
Как купить
Информация о криптовалюте
Цена криптовалюты
Сообщество

© 2023 MEXC.COM