Токеномика Apertum (APTM)

Токеномика Apertum (APTM)

Откройте для себя ключевую информацию о Apertum (APTM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Apertum (APTM)

APTM – это EVM-совместимый блокчейн 1 уровня, построенный как субсеть на Avalanche. Его экосистема, основанная на DAO, обеспечивает эффективное развертывание смарт-контрактов, интеграцию Web3, поддержку dApp и удобную для разработчиков инфраструктуру, а также использует дефляционную модель для повышения долгосрочной устойчивости.

Официальный сайт:
https://apertum.io
Whitepaper:
https://apertum.io/apt-whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://explorer.apertum.io

Токеномика и анализ цен Apertum (APTM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Apertum (APTM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,31M
$ 3,31M$ 3,31M
Общее предложение:
$ 2,10B
$ 2,10B$ 2,10B
Оборотное предложение:
$ 3,90M
$ 3,90M$ 3,90M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,79B
$ 1,79B$ 1,79B
Исторический максимум:
$ 1,78
$ 1,78$ 1,78
Исторический минимум:
$ 0,7208375990263015
$ 0,7208375990263015$ 0,7208375990263015
Текущая цена:
$ 0,85
$ 0,85$ 0,85

Токеномика Apertum (APTM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Apertum (APTM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов APTM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов APTM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой APTM, изучите текущую цену APTM!

Как купить APTM

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История цены Apertum (APTM)

Анализ истории цены APTM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены APTM

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.