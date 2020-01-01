Токеномика Apertum (APTM) Откройте для себя ключевую информацию о Apertum (APTM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Apertum (APTM) APTM – это EVM-совместимый блокчейн 1 уровня, построенный как субсеть на Avalanche. Его экосистема, основанная на DAO, обеспечивает эффективное развертывание смарт-контрактов, интеграцию Web3, поддержку dApp и удобную для разработчиков инфраструктуру, а также использует дефляционную модель для повышения долгосрочной устойчивости. Официальный сайт: https://apertum.io Whitepaper: https://apertum.io/apt-whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://explorer.apertum.io Купить APTM сейчас!

Токеномика и анализ цен Apertum (APTM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Apertum (APTM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,31M $ 3,31M $ 3,31M Общее предложение: $ 2,10B $ 2,10B $ 2,10B Оборотное предложение: $ 3,90M $ 3,90M $ 3,90M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,79B $ 1,79B $ 1,79B Исторический максимум: $ 1,78 $ 1,78 $ 1,78 Исторический минимум: $ 0,7208375990263015 $ 0,7208375990263015 $ 0,7208375990263015 Текущая цена: $ 0,85 $ 0,85 $ 0,85 Узнайте больше о цене Apertum (APTM)

Токеномика Apertum (APTM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Apertum (APTM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов APTM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов APTM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой APTM, изучите текущую цену APTM!

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