Токеномика RWAX (APP) Откройте для себя ключевую информацию о RWAX (APP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о RWAX (APP) Moon App - это простой в использовании Launchpad для проектов Injective и приложение для торговых ботов, предназначенное для розничных пользователей. Официальный сайт: https://rwax.org/ Whitepaper: https://www.moonapp.io/litepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xC5d27F27F08D1FD1E3EbBAa50b3442e6c0D50439 Купить APP сейчас!

Токеномика и анализ цен RWAX (APP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RWAX (APP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 3,00B $ 3,00B $ 3,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 19,10M $ 19,10M $ 19,10M Исторический максимум: $ 0,05206 $ 0,05206 $ 0,05206 Исторический минимум: $ 0,001953384455000697 $ 0,001953384455000697 $ 0,001953384455000697 Текущая цена: $ 0,006367 $ 0,006367 $ 0,006367 Узнайте больше о цене RWAX (APP)

Токеномика RWAX (APP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RWAX (APP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов APP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов APP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой APP, изучите текущую цену APP!

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