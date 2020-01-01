Токеномика AP3X (AP3X) Откройте для себя ключевую информацию о AP3X (AP3X), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AP3X (AP3X) APEX – это нативный токен экосистемы Apex Fusion, который минтится исключительно в сети Prime. Он обеспечивает транзакции, стейкинг и управление во взаимосвязанных блокчейн-сетях. Предложение и темпы инфляции управляются валидаторами Prime и децентрализованной системой управления. Наименьшей единицей APEX является DFM. При переходе между сетями на базе Cardano и EVM суммы токенов округляются в меньшую сторону, а разница включается в плату за переход. APEX обеспечивает беспрепятственную передачу стоимости в экосистеме, поддерживая безопасность, ликвидность и работу сети. Официальный сайт: http://www.apexfusion.org/ Whitepaper: https://apexfusion.org/apex-fusion-litepaper Обозреватель блоков: https://apexscan.org/en/ Купить AP3X сейчас!

Токеномика и анализ цен AP3X (AP3X) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AP3X (AP3X), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 3,00B $ 3,00B $ 3,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 342,60M $ 342,60M $ 342,60M Исторический максимум: $ 0,2518 $ 0,2518 $ 0,2518 Исторический минимум: $ 0,11411238540961843 $ 0,11411238540961843 $ 0,11411238540961843 Текущая цена: $ 0,1142 $ 0,1142 $ 0,1142 Узнайте больше о цене AP3X (AP3X)

Токеномика AP3X (AP3X): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AP3X (AP3X) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AP3X, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AP3X. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AP3X, изучите текущую цену AP3X!

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