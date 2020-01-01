Токеномика AP3X (AP3X)
Информация о AP3X (AP3X)
APEX – это нативный токен экосистемы Apex Fusion, который минтится исключительно в сети Prime. Он обеспечивает транзакции, стейкинг и управление во взаимосвязанных блокчейн-сетях. Предложение и темпы инфляции управляются валидаторами Prime и децентрализованной системой управления. Наименьшей единицей APEX является DFM. При переходе между сетями на базе Cardano и EVM суммы токенов округляются в меньшую сторону, а разница включается в плату за переход. APEX обеспечивает беспрепятственную передачу стоимости в экосистеме, поддерживая безопасность, ликвидность и работу сети.
Токеномика и анализ цен AP3X (AP3X)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене AP3X (AP3X), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика AP3X (AP3X): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики AP3X (AP3X) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов AP3X, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов AP3X.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AP3X, изучите текущую цену AP3X!
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