Токеномика AP3X (AP3X)

Токеномика AP3X (AP3X)

Откройте для себя ключевую информацию о AP3X (AP3X), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о AP3X (AP3X)

APEX – это нативный токен экосистемы Apex Fusion, который минтится исключительно в сети Prime. Он обеспечивает транзакции, стейкинг и управление во взаимосвязанных блокчейн-сетях. Предложение и темпы инфляции управляются валидаторами Prime и децентрализованной системой управления. Наименьшей единицей APEX является DFM. При переходе между сетями на базе Cardano и EVM суммы токенов округляются в меньшую сторону, а разница включается в плату за переход. APEX обеспечивает беспрепятственную передачу стоимости в экосистеме, поддерживая безопасность, ликвидность и работу сети.

Официальный сайт:
http://www.apexfusion.org/
Whitepaper:
https://apexfusion.org/apex-fusion-litepaper
Обозреватель блоков:
https://apexscan.org/en/

Токеномика и анализ цен AP3X (AP3X)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AP3X (AP3X), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 3,00B
$ 3,00B$ 3,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 342,60M
$ 342,60M$ 342,60M
Исторический максимум:
$ 0,2518
$ 0,2518$ 0,2518
Исторический минимум:
$ 0,11411238540961843
$ 0,11411238540961843$ 0,11411238540961843
Текущая цена:
$ 0,1142
$ 0,1142$ 0,1142

Токеномика AP3X (AP3X): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AP3X (AP3X) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AP3X, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AP3X.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AP3X, изучите текущую цену AP3X!

Как купить AP3X

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История цены AP3X (AP3X)

Анализ истории цены AP3X помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены AP3X

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.