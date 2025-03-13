AP3X

APEX – это нативный токен экосистемы Apex Fusion, который минтится исключительно в сети Prime. Он обеспечивает транзакции, стейкинг и управление во взаимосвязанных блокчейн-сетях. Предложение и темпы инфляции управляются валидаторами Prime и децентрализованной системой управления. Наименьшей единицей APEX является DFM. При переходе между сетями на базе Cardano и EVM суммы токенов округляются в меньшую сторону, а разница включается в плату за переход. APEX обеспечивает беспрепятственную передачу стоимости в экосистеме, поддерживая безопасность, ликвидность и работу сети.

Название криптовалютыAP3X

МестоNo.3801

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение0

Макс. предложение3,000,000,000

Общее предложение3,000,000,000

Коэффициент обращения0%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.25266104433191,2025-04-21

Наименьшая цена0.1724587904830853,2025-03-13

Публичный блокчейнAP3X

ВведениеAPEX – это нативный токен экосистемы Apex Fusion, который минтится исключительно в сети Prime. Он обеспечивает транзакции, стейкинг и управление во взаимосвязанных блокчейн-сетях. Предложение и темпы инфляции управляются валидаторами Prime и децентрализованной системой управления. Наименьшей единицей APEX является DFM. При переходе между сетями на базе Cardano и EVM суммы токенов округляются в меньшую сторону, а разница включается в плату за переход. APEX обеспечивает беспрепятственную передачу стоимости в экосистеме, поддерживая безопасность, ликвидность и работу сети.

Сектор

Соцсети

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