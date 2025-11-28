Что такое ALTHEA

Токеномика ALTHEA (ALTHEA) Откройте для себя ключевую информацию о ALTHEA (ALTHEA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен ALTHEA (ALTHEA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ALTHEA (ALTHEA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 30,00M $ 30,00M $ 30,00M Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,21M $ 3,21M $ 3,21M Исторический максимум: $ 6,15 $ 6,15 $ 6,15 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,107 $ 0,107 $ 0,107 Узнайте больше о цене ALTHEA (ALTHEA) Купить ALTHEA сейчас!

Информация о ALTHEA (ALTHEA) Блокчейн Althea L1 – это единственный специализированный блокчейн 1 уровня, созданный для децентрализации и токенизации телекоммуникационных, коммунальных и инфраструктурных активов. Althea L1 обеспечивает безопасную, масштабируемую и недорогую блокчейн-инфраструктуру, адаптированную для поддержки ключевых проектов физической инфраструктуры по всему миру. Блокчейн Althea L1 – это единственный специализированный блокчейн 1 уровня, созданный для децентрализации и токенизации телекоммуникационных, коммунальных и инфраструктурных активов. Althea L1 обеспечивает безопасную, масштабируемую и недорогую блокчейн-инфраструктуру, адаптированную для поддержки ключевых проектов физической инфраструктуры по всему миру. Официальный сайт: https://www.althea.net/ Whitepaper: https://blog.althea.net/althea-paper/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xF9e595BC0aF20cfa1561dfE085E3DE9Fcf9Fbfa2

Токеномика ALTHEA (ALTHEA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ALTHEA (ALTHEA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ALTHEA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ALTHEA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALTHEA, изучите текущую цену ALTHEA!

Как купить ALTHEA Заинтересованы в добавлении ALTHEA (ALTHEA) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ALTHEA, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. История цены ALTHEA (ALTHEA) Анализ истории цены ALTHEA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Прогноз цены ALTHEA Хотите узнать, куда может двигаться ALTHEA? Наша страница прогноза цены ALTHEA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

