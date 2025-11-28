Токеномика ALTHEA (ALTHEA)

Токеномика ALTHEA (ALTHEA)

Откройте для себя ключевую информацию о ALTHEA (ALTHEA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:53:41 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен ALTHEA (ALTHEA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ALTHEA (ALTHEA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 30,00M
$ 30,00M$ 30,00M
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,21M
$ 3,21M$ 3,21M
Исторический максимум:
$ 6,15
$ 6,15$ 6,15
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,107
$ 0,107$ 0,107

Информация о ALTHEA (ALTHEA)

Блокчейн Althea L1 – это единственный специализированный блокчейн 1 уровня, созданный для децентрализации и токенизации телекоммуникационных, коммунальных и инфраструктурных активов. Althea L1 обеспечивает безопасную, масштабируемую и недорогую блокчейн-инфраструктуру, адаптированную для поддержки ключевых проектов физической инфраструктуры по всему миру.

Официальный сайт:
https://www.althea.net/
Whitepaper:
https://blog.althea.net/althea-paper/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xF9e595BC0aF20cfa1561dfE085E3DE9Fcf9Fbfa2

Токеномика ALTHEA (ALTHEA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ALTHEA (ALTHEA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ALTHEA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ALTHEA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALTHEA, изучите текущую цену ALTHEA!

Как купить ALTHEA

Заинтересованы в добавлении ALTHEA (ALTHEA) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ALTHEA, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены ALTHEA (ALTHEA)

Анализ истории цены ALTHEA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ALTHEA

Хотите узнать, куда может двигаться ALTHEA? Наша страница прогноза цены ALTHEA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»