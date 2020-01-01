Токеномика Aimonica Brands (AIMONICA) Откройте для себя ключевую информацию о Aimonica Brands (AIMONICA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Aimonica Brands (AIMONICA) Aimonica Brands — первый в мире венчурный фонд, ориентированный на мемы и ИИ-агентов, управляемый ИИ-агентами, созданный для того, чтобы превзойти всех венчурных капиталистов Web3 в своей области. Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/FVdo7CDJarhYoH6McyTFqx71EtzCPViinvdd1v86Qmy5 Купить AIMONICA сейчас!

Токеномика и анализ цен Aimonica Brands (AIMONICA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aimonica Brands (AIMONICA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,64M $ 1,64M $ 1,64M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,64M $ 1,64M $ 1,64M Исторический максимум: $ 0,1 $ 0,1 $ 0,1 Исторический минимум: $ 0,000070549664769109 $ 0,000070549664769109 $ 0,000070549664769109 Текущая цена: $ 0,001637 $ 0,001637 $ 0,001637 Узнайте больше о цене Aimonica Brands (AIMONICA)

Токеномика Aimonica Brands (AIMONICA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Aimonica Brands (AIMONICA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AIMONICA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AIMONICA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIMONICA, изучите текущую цену AIMONICA!

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