Токеномика Aicean (AICE) Откройте для себя ключевую информацию о Aicean (AICE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Aicean (AICE) Быстрое развитие технологий ИИ вызывает масштабные изменения в кино- и развлекательной индустрии. AICEAN стремится использовать эту трансформационную силу для создания справедливой и открытой экосистемы для авторов контента. Будучи сетью экономики авторов, основанной на ИИ и блокчейне, AICEAN поддерживает децентрализованный ИИ, сосредотачиваясь на следующих аспектах: стимулы для экосистемы, перераспределение ценности и свобода выбора. В AICEAN считают, что каждый вклад важен для экосистемы, а каждая инновация заслуживает признания и вознаграждения. Официальный сайт: https://www.aicean.ai/Home Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/17bzhVS5a3-mIaplxwUbOcKe7NhYRPzy1mqv_EHD2SSQ/edit?tab=t.0#heading=h.ljrhqbi43fni Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x81De84e51f49983E043A8527dDFae08238ACC330 Купить AICE сейчас!

Токеномика и анализ цен Aicean (AICE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aicean (AICE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,38B $ 2,38B $ 2,38B Исторический максимум: $ 2,455 $ 2,455 $ 2,455 Исторический минимум: $ 0,6216140591099741 $ 0,6216140591099741 $ 0,6216140591099741 Текущая цена: $ 2,38307 $ 2,38307 $ 2,38307 Узнайте больше о цене Aicean (AICE)

Токеномика Aicean (AICE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Aicean (AICE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AICE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AICE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AICE, изучите текущую цену AICE!

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