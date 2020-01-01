Токеномика Aicean (AICE)

Токеномика Aicean (AICE)

Откройте для себя ключевую информацию о Aicean (AICE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Aicean (AICE)

Быстрое развитие технологий ИИ вызывает масштабные изменения в кино- и развлекательной индустрии. AICEAN стремится использовать эту трансформационную силу для создания справедливой и открытой экосистемы для авторов контента. Будучи сетью экономики авторов, основанной на ИИ и блокчейне, AICEAN поддерживает децентрализованный ИИ, сосредотачиваясь на следующих аспектах: стимулы для экосистемы, перераспределение ценности и свобода выбора. В AICEAN считают, что каждый вклад важен для экосистемы, а каждая инновация заслуживает признания и вознаграждения.

Официальный сайт:
https://www.aicean.ai/Home
Whitepaper:
https://docs.google.com/document/d/17bzhVS5a3-mIaplxwUbOcKe7NhYRPzy1mqv_EHD2SSQ/edit?tab=t.0#heading=h.ljrhqbi43fni
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x81De84e51f49983E043A8527dDFae08238ACC330

Токеномика и анализ цен Aicean (AICE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aicean (AICE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,38B
$ 2,38B$ 2,38B
Исторический максимум:
$ 2,455
$ 2,455$ 2,455
Исторический минимум:
$ 0,6216140591099741
$ 0,6216140591099741$ 0,6216140591099741
Текущая цена:
$ 2,38307
$ 2,38307$ 2,38307

Токеномика Aicean (AICE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Aicean (AICE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AICE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AICE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AICE, изучите текущую цену AICE!

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История цены Aicean (AICE)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.