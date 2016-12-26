Токеномика Aeternity (AE) Откройте для себя ключевую информацию о Aeternity (AE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Aeternity (AE) Founded in 2016, æternity is an open-source, blockchain-based distributed computing platform that builds on decentralized cryptographic P2P technology. Designed to deliver unmatched productivity, transparent governance, and global scalability, æternity offers blockchain technology with a consensus mechanism that is as efficient and cost-effective as possible. æternity's unique state channel design enables the off-chain verification of data and smart contracts, allowing for all transactions to be independent of each other, thereby increasing transaction speed and scalability while also ensuring increased privacy. æternity’s underlying value token is the AE token, which can be transferred between members and is used to compensate participant nodes for any number of computations performed. All AE token users are allowed to participate in the governance of the aeternity blockchain through a voting process, weighted by the number of tokens each user holds. Официальный сайт: https://www.aeternity.com/ Whitepaper: https://github.com/aeternity/protocol Обозреватель блоков: https://www.aeknow.org/ Купить AE сейчас!

Токеномика и анализ цен Aeternity (AE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aeternity (AE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,79M $ 2,79M $ 2,79M Общее предложение: $ 536,31M $ 536,31M $ 536,31M Оборотное предложение: $ 385,11M $ 385,11M $ 385,11M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,88M $ 3,88M $ 3,88M Исторический максимум: $ 1,1 $ 1,1 $ 1,1 Исторический минимум: $ 0,00778769383291225 $ 0,00778769383291225 $ 0,00778769383291225 Текущая цена: $ 0,007233 $ 0,007233 $ 0,007233 Узнайте больше о цене Aeternity (AE)

Токеномика Aeternity (AE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Aeternity (AE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AE, изучите текущую цену AE!

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