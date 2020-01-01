Токеномика ApeBond (ABOND) Откройте для себя ключевую информацию о ApeBond (ABOND), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ApeBond (ABOND) ApeBond - это многоцепочечный протокол облигаций, ориентированный на создание устойчивого будущего для проектов и сообществ децентрализованного финансирования (DeFi). Он работает под управлением децентрализованной автономной организации ApeBond (DAO). Платформа предлагает ряд услуг и инструментов DeFi, направленных на обеспечение финансовых инноваций в безопасной, прозрачной и глобально доступной манере. Официальный сайт: https://ape.bond/ Whitepaper: https://docs.ape.bond Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x34294afabcbaffc616ac6614f6d2e17260b78bed Купить ABOND сейчас!

Токеномика и анализ цен ApeBond (ABOND) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ApeBond (ABOND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 438,20K $ 438,20K $ 438,20K Общее предложение: $ 650,00M $ 650,00M $ 650,00M Оборотное предложение: $ 343,76M $ 343,76M $ 343,76M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 828,56K $ 828,56K $ 828,56K Исторический максимум: $ 0,11136 $ 0,11136 $ 0,11136 Исторический минимум: $ 0,000855833319246407 $ 0,000855833319246407 $ 0,000855833319246407 Текущая цена: $ 0,0012747 $ 0,0012747 $ 0,0012747 Узнайте больше о цене ApeBond (ABOND)

Токеномика ApeBond (ABOND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ApeBond (ABOND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ABOND, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ABOND. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ABOND, изучите текущую цену ABOND!

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