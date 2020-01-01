Токеномика ApeBond (ABOND)

Токеномика ApeBond (ABOND)

Откройте для себя ключевую информацию о ApeBond (ABOND), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ApeBond (ABOND)

ApeBond - это многоцепочечный протокол облигаций, ориентированный на создание устойчивого будущего для проектов и сообществ децентрализованного финансирования (DeFi). Он работает под управлением децентрализованной автономной организации ApeBond (DAO). Платформа предлагает ряд услуг и инструментов DeFi, направленных на обеспечение финансовых инноваций в безопасной, прозрачной и глобально доступной манере.

Официальный сайт:
https://ape.bond/
Whitepaper:
https://docs.ape.bond
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x34294afabcbaffc616ac6614f6d2e17260b78bed

Токеномика и анализ цен ApeBond (ABOND)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ApeBond (ABOND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 438,20K
$ 438,20K$ 438,20K
Общее предложение:
$ 650,00M
$ 650,00M$ 650,00M
Оборотное предложение:
$ 343,76M
$ 343,76M$ 343,76M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 828,56K
$ 828,56K$ 828,56K
Исторический максимум:
$ 0,11136
$ 0,11136$ 0,11136
Исторический минимум:
$ 0,000855833319246407
$ 0,000855833319246407$ 0,000855833319246407
Текущая цена:
$ 0,0012747
$ 0,0012747$ 0,0012747

Токеномика ApeBond (ABOND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ApeBond (ABOND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ABOND, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ABOND.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ABOND, изучите текущую цену ABOND!

Как купить ABOND

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История цены ApeBond (ABOND)

Анализ истории цены ABOND помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.