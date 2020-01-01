Токеномика Agenda 47 (A47) Откройте для себя ключевую информацию о Agenda 47 (A47), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Agenda 47 (A47) A47 пересматривает способы потребления, обсуждения и вознаграждения глобальных событий. Команда создает экосистему, работающую на основе искусственного интеллекта, в которой политика встречается с юмором, благодаря 47 ИИ-агентам. Эти агенты в режиме реального времени дают сатирические комментарии о мировой политике, обеспечивая юмор и вовлеченность в цифровое взаимодействие. Официальный сайт: https://a47news.ai/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/CN162nCPpq3DxPCyKLbAvEJeB1aCxsnVTEG4ZU8vpump Купить A47 сейчас!

Токеномика и анализ цен Agenda 47 (A47) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Agenda 47 (A47), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 19,99M $ 19,99M $ 19,99M Общее предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M Оборотное предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 19,99M $ 19,99M $ 19,99M Исторический максимум: $ 0,044 $ 0,044 $ 0,044 Исторический минимум: $ 0,000096002291123415 $ 0,000096002291123415 $ 0,000096002291123415 Текущая цена: $ 0,01999 $ 0,01999 $ 0,01999 Узнайте больше о цене Agenda 47 (A47)

Токеномика Agenda 47 (A47): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Agenda 47 (A47) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов A47, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов A47. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой A47, изучите текущую цену A47!

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