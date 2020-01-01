Токеномика AI Nexus (A1X) Откройте для себя ключевую информацию о AI Nexus (A1X), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AI Nexus (A1X) AI Nexus – это инфраструктурный онлайн-проект, позволяющий пользователям создавать цифровых двойников, строить уникальные виртуальные пространства с помощью инструментов ИИ, играть и создавать игры с ИИ, организовывать конкурсы и мероприятия. Официальный сайт: https://www.ainexus.ltd Whitepaper: https://ainexus.b-cdn.net/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://explorer.multiversx.com/tokens/A1X-0d446d Купить A1X сейчас!

Токеномика и анализ цен AI Nexus (A1X) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AI Nexus (A1X), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,019 $ 0,019 $ 0,019 Исторический минимум: $ 0,001803976623143154 $ 0,001803976623143154 $ 0,001803976623143154 Текущая цена: $ 0,002253 $ 0,002253 $ 0,002253 Узнайте больше о цене AI Nexus (A1X)

Токеномика AI Nexus (A1X): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AI Nexus (A1X) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов A1X, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов A1X. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой A1X, изучите текущую цену A1X!

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