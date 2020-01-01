Токеномика AI Nexus (A1X)

Токеномика AI Nexus (A1X)

Откройте для себя ключевую информацию о AI Nexus (A1X), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о AI Nexus (A1X)

AI Nexus – это инфраструктурный онлайн-проект, позволяющий пользователям создавать цифровых двойников, строить уникальные виртуальные пространства с помощью инструментов ИИ, играть и создавать игры с ИИ, организовывать конкурсы и мероприятия.

Официальный сайт:
https://www.ainexus.ltd
Whitepaper:
https://ainexus.b-cdn.net/whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://explorer.multiversx.com/tokens/A1X-0d446d

Токеномика и анализ цен AI Nexus (A1X)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AI Nexus (A1X), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
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Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
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----
Исторический максимум:
$ 0,019
$ 0,019$ 0,019
Исторический минимум:
$ 0,001803976623143154
$ 0,001803976623143154$ 0,001803976623143154
Текущая цена:
$ 0,002253
$ 0,002253$ 0,002253

Токеномика AI Nexus (A1X): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AI Nexus (A1X) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов A1X, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов A1X.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой A1X, изучите текущую цену A1X!

Как купить A1X

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История цены AI Nexus (A1X)

Анализ истории цены A1X помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены A1X

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.