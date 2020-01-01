Токеномика 666 (666)

Токеномика 666 (666)

Откройте для себя ключевую информацию о 666 (666), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о 666 (666)

The 666 XRP Meme Coin project blends community-driven fun with real-world rewards on the XRP Ledger. It aims to empower holders by offering value through engagement, monthly giveaways to those in need, and fostering a culture of compassion and generosity. It trades on platforms like XMagnetic, XPMarket, and First Ledger, and operates on a trustline system. The project is led by a pseudonymous founder, "Lucifer," emphasizing bold ideas and community impact.

Официальный сайт:
https://666memecoin.com/

Токеномика и анализ цен 666 (666)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене 666 (666), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,02M
$ 1,02M$ 1,02M
Общее предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
Оборотное предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,02M
$ 1,02M$ 1,02M
Исторический максимум:
$ 0,158861
$ 0,158861$ 0,158861
Исторический минимум:
$ 0,083702
$ 0,083702$ 0,083702
Текущая цена:
$ 0,102263
$ 0,102263$ 0,102263

Токеномика 666 (666): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики 666 (666) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов 666, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов 666.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 666, изучите текущую цену 666!

Прогноз цены 666

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.