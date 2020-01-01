Токеномика 2077 CODE (2077) Откройте для себя ключевую информацию о 2077 CODE (2077), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о 2077 CODE (2077) 2077 Codes is a GameFi x AI project where players create powerful apps with AI in a virtual game setting. Set in a fictional post-apocalyptic world in 2077 CE, players must navigate through a series of quests in a delightful pixel art world, creating increasingly more complex apps and achieve mastery over AI-powered coding. Powered by a state of the art text-to-code engine that allows complex, fullstack applications to be created right within the browser, 2077 combines cutting edge technology in a delightful, approachable game setting. Официальный сайт: https://2077.codes Купить 2077 сейчас!

Токеномика и анализ цен 2077 CODE (2077) Изучите ключевые данные о токеномике и цене 2077 CODE (2077), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 35,35K $ 35,35K $ 35,35K Общее предложение: $ 636,64M $ 636,64M $ 636,64M Оборотное предложение: $ 636,64M $ 636,64M $ 636,64M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 35,35K $ 35,35K $ 35,35K Исторический максимум: $ 0,0074243 $ 0,0074243 $ 0,0074243 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене 2077 CODE (2077)

Токеномика 2077 CODE (2077): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики 2077 CODE (2077) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов 2077, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов 2077. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 2077, изучите текущую цену 2077!

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