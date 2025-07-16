Что такое USDe?





В криптовалютной торговле стейблкоины служат базовыми парами, позволяя трейдерам проводить транзакции более эффективно. Благодаря стабильности цены стейблкоины также могут использоваться для кредитования, стейкинга и обеспечения ликвидности в децентрализованных финансовых системах (DeFi). Эти активы повышают ликвидность рынка, способствуя более активной торговой и инвестиционной среде, что стимулирует участие и способствует общему росту криптовалютного рынка.





Стейблкоины эволюционировали в три основные категории: фиатные стейблкоины (такие как USDT и USDC), криптовалютные стейблкоины (такие как DAI) и алгоритмические стейблкоины (такие как FEI и UST). Появление Ethena USDe знаменует собой новый этап в эволюции стейблкоинов.









USDe – синтетический долларовый стейблкоин, запущенный Ethena Labs и призванный обеспечить инновационное решение для сектора DeFi, преодолев зависимость от централизованных структур и проблемы масштабируемости, связанные с традиционными стейблкоинами. USDe поддерживает привязку к доллару США в соотношении 1:1 благодаря сочетанию стратегий хеджирования и механизма «минтинга и погашения» (mint-and-redeem). Пользователи могут минтить USDe, внося Ether или токены стейкинга в качестве залога, и одновременно шортить бессрочные фьючерсы на централизованных биржах.





Согласно последним данным CoinGecko , USDe поднялся на четвертое место по рыночной капитализации среди стейблкоинов, уступая USDT, USDC и USDS.













Минтинг: Пользователи отправляют запрос на минтинг посреднику (например, Lido). После получения активов пользователя посредник направляет запрос на минтинг протоколу Ethena. Затем протокол Ethena открывает шорт позицию в ETH или BTC, эквивалентную стоимости полученных активов. Эквивалентное количество USDe выпускается и отправляется посреднику, который затем переводит их пользователю, завершая процесс минтинга.





Погашение: Пользователи отправляют посреднику запрос на погашение. Получив USDe пользователя, посредник направляет запрос на погашение в протокол Ethena. Затем протокол закрывает соответствующую шорт позицию на основе полученной суммы USDe. Эквивалентные залоговые активы отправляются посреднику, который передает их пользователю, завершая процесс погашения.





Основной механизм стабильности USDe основан на стратегии дельта-хеджирования. Эта стратегия снижает волатильность цен на криптовалютном рынке путем поддержания компенсирующих позиций на рынках деривативов, эквивалентных залогу Ether. Автоматическая корректировка позиций хеджирования обеспечивает реагирование на колебания рынка в режиме реального времени, поддерживая стабильность привязки USDe к доллару США.













Механизм стабильности: USDe поддерживает привязку к доллару США в соотношении 1:1 с помощью стратегии дельта-хеджирования и механизма «минтинга и погашения» (mint-and-redeem), обеспечивая стабильность цен даже во время рыночных колебаний и снижая риск пользователя.





Децентрализация: USDe работает на децентрализованной платформе, где ни одна организация не контролирует процесс выпуска или погашения. Это исключает зависимость от централизованных эмитентов, повышает безопасность и снижает риск цензуры или вмешательства.





Получение дохода: Пользователи могут получить дополнительный доход, заблокировав USDe, при этом доходность зависит от стейкинга Ether и арбитражных возможностей на рынке деривативов, что делает эту систему более привлекательной для пользователей.





Масштабируемость: Созданный на базе сети Ethereum, USDe использует существующие протоколы и инфраструктуру DeFi для достижения высокой масштабируемости и эффективности, способствуя более широкому внедрению и беспрепятственной мультиплатформенной интеграции.





Прозрачность и верифицируемость: Пользователи могут в любой момент проверить залог и записи о транзакциях на ончейне. Такая прозрачность повышает доверие к USDe и гарантирует подлинность ее активов.









Нормативные проблемы: Как и многие другие проекты DeFi, Ethena подвергается контролю со стороны регулирующих органов, и выпуск синтетических стейблкоинов может столкнуться с юридическими и нормативными трудностями в различных юрисдикциях.





Риски, связанные с хранением: Хотя управление активами Ethena осуществляется сторонними хранителями, зависимость от механизмов внебиржевых расчетов (OES) создает потенциальные риски контрагентов.





Риски, связанные со ставками финансирования: Если ставки финансирования бессрочных фьючерсов станут отрицательными, доходность пользователей может снизиться, что потенциально приведет к убыткам держателей USDe.









