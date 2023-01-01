Зарабатывайте USDE на MEXC

Удерживайте USDE и зарабатывайте ежедневно,
до 5% APR!

Текущие активы
--
Начисленные проценты
--
Зарабатывайте USDE на MEXC

Преимущества

Высокая доходность

Высокая доходность

Зарабатывайте до 5% APR — один из самых высоких процентов по стейблкоинам

Простота в использовании

Простота в использовании

Просто удерживайте USDE и начинайте зарабатывать ежедневные проценты

Безопасность и гибкость

Безопасность и гибкость

Стейкинг или блокировка не требуются. Ваши средства будут доступны в любой момент.

Зарабатывайте проценты, удерживая USDE, всего за 3 шага

1

Зарегистрируйте аккаунт на MEXC

Зарегистрируйтесь на официальном сайте MEXC или в мобильном приложении и пройдите проверку KYC.

2

Купите или внесите депозит USDE

Наслаждайтесь самыми низкими комиссиями спотовой торговле на MEXC.

3

Заработать USDE

Удерживайте USDE и зарабатывайте проценты ежедневно.

Что такое Ethena USDe (USDE)？

Синтетический доллар USDe, разработанный Ethena, призван обеспечить устойчивость к цензуре, масштабируемость и стабильность крипто-нативных решений. В отличие от традиционных стейблкоинов, которые полагаются на фиатные резервы, USDe поддерживает мягкую привязку к доллару США с помощью механизма дельта-хеджирования на рынках деривативов. USDe полностью поддерживается ончейн с полной прозрачностью и может свободно использоваться во всей экосистеме DeFi.

Что такое Ethena USDe (USDE)？

Правила события

Требования к участию

Пользователи должны удерживать минимум 0,1 USDE на своем спотовом счете для участия в этом событии. Регистрация, стейкинг или блокировка не требуются.

Расчет процентов
  1. 1. В течение периода бессрочного сбережения доход будет рассчитываться на основе минимального баланса пользователя в USDE на его спотовом счете, исходя из ежедневных снэпшотов и APR.
  2. 2. Ежедневная процентная ставка будет динамически корректироваться на основе процентных ставок ончейн и общего объема удержания всех пользователей платформы, с максимальным пределом в 5% APR.
  3. 3. Фактическая процентная ставка зависит от отображения на странице ордера – Бессрочные сбережения – Детали процентов.
Распределение процентов

Проценты будут начисляться с того дня, когда минимальный баланс на спотовом счете пользователя достигнет 0,1 USDE (T). Начисление процентов начнется с T+1. Первая выплата процентов состоится на следующий день (T+2) и будет продолжаться ежедневно зачисляться на спотовый счет пользователя, при условии выполнения требований для участия.

Право на участие
  1. 1. Пользователи должны пройти базовую проверку KYC.
  2. 2. Субаккаунты не имеют права участвовать.
  3. 3. Участники должны соблюдать Условия предоставления услуг MEXC. MEXC оставляет за собой право дисквалифицировать пользователей, которые будут замечены в недобросовестных или мошеннических действиях.
  4. 4. MEXC оставляет за собой право на окончательную интерпретацию данного события. Если у вас есть какие-либо вопросы, обратитесь в нашу Службу поддержки клиентов.