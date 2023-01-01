Пользователи должны удерживать минимум 0,1 USDE на своем спотовом счете для участия в этом событии. Регистрация, стейкинг или блокировка не требуются.

Проценты будут начисляться с того дня, когда минимальный баланс на спотовом счете пользователя достигнет 0,1 USDE (T). Начисление процентов начнется с T+1. Первая выплата процентов состоится на следующий день (T+2) и будет продолжаться ежедневно зачисляться на спотовый счет пользователя, при условии выполнения требований для участия.