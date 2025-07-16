Что такое SOGNI? Разблокирование децентрализованной суперсети для творческого ИИ

На фоне растущей конвергенции искусственного интеллекта и блокчейна SOGNI революционным образом переосмысливает творческое производство и распределение ценностей. Это не просто набор инструментов – SOНа фоне растущей конвергенции искусственного интеллекта и блокчейна SOGNI революционным образом переосмысливает творческое производство и распределение ценностей. Это не просто набор инструментов – SO
На фоне растущей конвергенции искусственного интеллекта и блокчейна SOGNI революционным образом переосмысливает творческое производство и распределение ценностей. Это не просто набор инструментов – SOGNI представляет собой управляемую сообществом сеть DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network), призванную разрушить централизованные структуры создания контента Web2 с помощью креативного искусственного интеллекта.

1. История проекта SOGNI


По мере стремительного развития технологий искусственного интеллекта создаваемые им изображения становятся главной силой в творческих индустриях. Однако в большинстве современных творческих ИИ-платформ доминируют централизованные технологические гиганты, что вызывает опасения по поводу цензуры контента, слежки за данными и непрозрачных алгоритмов («черный ящик»). Художникам часто приходится бороться за сохранение права собственности на творчество или получение справедливой экономической прибыли. Между тем, для запуска моделей ИИ обычно требуются сложные установки или дорогостоящее оборудование, что создает значительные препятствия для независимых разработчиков и творцов.

Для решения этих проблем и была создана SOGNI. Будучи первым в мире DePIN, специально созданным для творческого ИИ, SOGNI использует блокчейн, чтобы изменить способ распределения вычислительных мощностей. Ее цель – создать открытую, эффективную и ориентированную на конфиденциальность экосистему создания ИИ. Ее видение заключается в демократизации доступа к высокопроизводительным вычислительным ресурсам, что позволит творцам из любой точки мира создавать высококачественный ИИ-контент по низкой цене и с нулевыми входными барьерами – и таким образом искусство, управляемое ИИ, перейдет из рук немногих в руки мирового творческого сообщества.

2. Структура проекта SOGNI: Трехмерная структура технологии, сообщества и экосистемы


2.1 Технологический уровень: Протокол Sogni Supernet


Протокол Sogni Supernet, построенный на базе Base, сети Ethereum 2 уровня, обеспечивает автоматическое согласование и расчеты по сделкам с вычислительными ресурсами с помощью смарт-контрактов. Входной барьер для нодов низкий – любой персональный компьютер может участвовать в сети, просто установив легкий клиент для предоставления вычислительных ресурсов.

2.2 Уровень сообщества: Симбиотическая сеть создателей и разработчиков


Творцы: Зарабатывайте символические вознаграждения, загружая работы или дорабатывая модели. Высококачественный контент может быть отобран для «Библиотеки SOGNI Showcase», получая дополнительную экспозицию и стимулы для трафика.


Разработчики: Могут создавать пользовательские инструменты с помощью Sogni SDK и получать доход по модели разделения доходов на рынке приложений.


Операторы нодов: Совместно используют ресурсы GPU, зарабатывая tSOGNI (токены тестовой сети), которые будут обмениваться 1:1 на SOGNI при запуске основной сети.

2.3 Уровень экосистемы: Матрица кросс-платформенных инструментов


Название продукта
Каналы доступа
Основные характеристики
Sogni Studio Pro
Профессиональная рабочая станция (macOS/Windows)
Поддерживает расширенную настройку с помощью ControlNet и LoRA

Sogni Pocket
Мобильная версия (iOS/Android)
Создание изображений с помощью голосовых команд с поддержкой предварительного просмотра AR
Sogni Web
Доступ через браузер
Использование основных функций с нулевой установкой, интеграция с социальным обменом
Sticker Bot
Бот Telegram
Создание персонализированных стикеров для чата в один клик

3. Ключевые особенности проекта SOGNI


3.1 Конфиденциальность превыше всего


Все подсказки и записи о генерации изображений хранятся полностью вне сервера, что предотвращает их неправомерное использование для обучения моделей и обеспечивает конфиденциальность пользователей. SOGNI подчеркивает, что «творчество – это частная собственность», обеспечивая каждому пользователю полный контроль над созданным им контентом.

3.2 Высокая производительность + недорогая архитектура


Благодаря использованию двухуровневой сети, объединяющей графические процессоры и устройства, предоставленные сообществом, SOGNI может генерировать изображения сопоставимого качества на 50% дешевле, чем Midjourney. Операторы устройств с RTX 4090 могут зарабатывать в среднем 300-350$ в месяц, что делает участие в проекте весьма привлекательным.

3.3 Модель управления, ориентированная на сообщество


Держатели токенов SOGNI участвуют в управлении экосистемой через DAO (децентрализованную автономную организацию). Это включает в себя голосование по приоритетам интеграции новых моделей, корректировку коэффициентов вознаграждения за вклад в вычисления и утверждение предложений по грантам для сообщества. Например, в апреле 2025 года DAO приняла свое первое предложение – направить 5% от комиссии за транзакции на поддержку независимых художников.

4. Токеномика SOGNI


В SOGNI используется система двойных токенов, состоящая из баллов Spark и токена SOGNI.

Баллы Spark – это непередаваемые баллы с фиксированной ценой, используемые исключительно для оплаты услуг генерации. Токен SOGNI – это криптовалюта стандарта ERC-20, обращающаяся в сетях Base и Etherlink. Она служит шлюзом и инструментом участия в экосистеме, предоставляя множество возможностей.

4.1 Основная информация о токене SOGNI


Имя токена: SOGNI
Общее предложение: 10 миллиардов токенов

4.2 Структура распределения


При запуске токены SOGNI будут распределены по стратегическим категориям, чтобы поддержать создателей, способствовать децентрализованному владению и обеспечить долгосрочную устойчивость:

Резерв Sogni: 28,7%
Вознаграждения GPU-нодам: 20,0%
Команда и советники: 20,0%
Фонд создателей и разработчиков: 10,0%
Резерв ликвидности: 8,0%
Предпосевной раунд: 8,0%
Посевной раунд: 3,3%
Публичная продажа: 1,0%
Ангельский раунд: 1,0%


4.3 Использование токена SOGNI


Удерживание токенов SOGNI открывает широкий спектр преимуществ экосистемы, включая:

Творцы: Получают скидки на рендеринг, инструменты для минтинга, привилегии на витрине и повышение в таблице лидеров;
Поставщики вычислений (воркеры): Увеличивают доход и приоритет задач через стейкинг;
Разработчики моделей: Повышают видимость моделей и доход за счет стейкинга SOGNI;
Держатели токенов: Участвуют в голосованиях по управлению и в арбитражных решениях;
Долгосрочные стейкеры: Получают приоритет в очередях, бонусы Spark и право на участие в NFT-аирдропах;
Поставщики ликвидности: Стейкают LP-токены для стабилизации экосистемы и получения наград.

5. Как купить токены SOGNI на MEXC?


Благодаря децентрализации, приватности и сбалансированности стимулов, SOGNI представляет новую парадигму свободы, справедливости и эффективности в мире творческого ИИ. Она не только предоставляет доступные и удобные инструменты для художников, но и предлагает стимулы и возможности участия для участников вычислений, разработчиков моделей и обычных пользователей. По мере запуска основной сети, активизации ликвидности и расширения экосистемы SOGNI создает новую, высокодецентрализованную творческую экономику, в которой может принять участие каждый. Со временем SOGNI стремится стать слиянием Render, Midjourney и GitHub, давая возможность творцам по всему миру.

Являясь ведущей мировой биржей цифровых активов, MEXC первой включила SOGNI в листинг, предлагая беспрепятственный опыт торговли и высококонкурентные комиссии. Вы можете быстро начать торговать SOGNI, выполнив следующие действия:

1) Войдите в приложение MEXC или на официальный веб-сайт;
2) Найдите в строке поиска «SOGNI» и выберите спотовую торговлю;
3) Выберите тип ордера, введите параметры суммы и цены и завершите сделку.


Вы также можете принять участие, посетив страницу события MEXC Airdrop+ и присоединившись к событию аирдропа SOGNI, чтобы разделить 100 000 USDT!

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

