Станет ли DePIN следующим большим прорывом на фоне энтузиазма капитала?

На постоянно меняющемся криптовалютном рынке каждая новая концепция имеет потенциал стать следующим трендом. Оглядываясь назад, можно отметить, что от «DeFi Summer» до «NFT & GameFi Summer» и «Metaverse», каждая концепция повлияла на ландшафт криптовалютного рынка. В последние годы «DePIN» постепенно становится центром внимания, привлекая всплеск капитала и интереса. В исследовательском отчете Messari смело прогнозируется, что к 2028 году объем рынка DePIN может достичь 3,5 триллиона долларов США.





Так может ли DePIN, обладая столь широкими перспективами, стать следующим большим прорывом на криптовалютном рынке? Это вопрос, без сомнения, за которым пристально следят многие инвесторы и профессионалы отрасли.





DePIN, или децентрализованные сети физической инфраструктуры, – это новый тип модели сети, использующей технологию блокчейн для стимулирования пользователей к совместному использованию и управлению физической инфраструктурой. Она охватывает множество областей, включая вычисления, хранение данных, сетевые технологии, датчики и энергетику. Цель – повысить эффективность использования ресурсов, снизить эксплуатационные расходы и стимулировать технологические инновации за счет децентрализованного подхода.





В настоящее время сектор DePIN уже сформировался, а его общая рыночная стоимость достигла 21,23 миллиарда долларов США, увеличившись с начала года на 17,1%. Согласно данным DePINscan, по состоянию на август существует около 276 проектов, связанных с DePIN, которые в основном делятся на проекты в области искусственного интеллекта, беспроводной связи, энергетики, услуг, датчиков, данных и вычислений. Более того, конкурентная среда DePIN демонстрирует явный эффект лидерства: на 10 крупнейших проектов приходится около 80,5% рыночной капитализации, достигающей 17,08 млрд долларов США.









В этом году венчурные инвестиции в проекты DePIN значительно активизировались. Крупные инвестиционные институты создали крупные фонды для DePIN, такие как фонд Borderless Capital в 100 миллионов долларов США, совместный фонд Hodler Investments и Gewan Holding в 500 миллионов долларов США, а также фонд Bitrue Ventures в 40 миллионов долларов США. В то же время фонд SOLLONG, Lemniscap и другие организации также объявили о планах крупного финансирования, направленного на поддержку проектов DePIN и Web3 на ранних стадиях.





По мере притока капитала рынок DePIN переживает фазу бурного роста. Этот мощный приток капитала привел к появлению множества новых звезд DePIN, включая Project Zero в секторе возобновляемых источников энергии, который получил финансирование в размере 12 миллионов долларов США, сеть отслеживания полетов Wingbits, которая привлекла 3,5 миллиона долларов США в качестве начального финансирования, и такие проекты, как Andrena на Solana и Daylight на Base, которые привлекли 18 и 9 миллионов долларов США соответственно. Кроме того, такие проекты, как Verida, Peaq и Blockless, также добились быстрого роста благодаря нескольким раундам финансирования, общая сумма которых достигла десятков миллионов долларов США.





Причина, по которой DePIN привлек к себе всеобщее внимание и ожидание, кроется в инновационной интеграции криптовалютных механизмов стимулирования, децентрализованной архитектуры и моделей управления, ориентированных на сообщество. Это привело к революционным изменениям в финансировании, эксплуатации и управлении традиционной инфраструктурой.





DePIN с его уникальным криптовалютным механизмом стимулирования открывает более эффективный и гибкий путь для распределения капитала в капиталоемких и требующих большого обслуживания инфраструктурных проектах. Благодаря децентрализованному принципу работы DePIN может освободиться от зависимости от традиционных моделей финансирования, обеспечивая гибкую организацию и оптимизированное распределение ресурсов. Это, в свою очередь, способствует созданию более конкурентоспособных услуг и продуктов, удовлетворяя насущный спрос общества на эффективную и удобную инфраструктуру.

Сеть DePIN представляет собой распределенную систему с высокой степенью резервирования, повышающую стабильность и надежность за счет децентрализации данных и сервисов на нескольких узлах. Такая конструкция гарантирует, что даже в случае сбоя одного узла или колебаний в сети вся сеть сможет продолжать бесперебойно работать, обеспечивая надежную гарантию стабильной работы инфраструктуры.

DePIN использует подход к управлению, ориентированный на сообщество, предоставляя местным сообществам право непосредственного участия в управлении сетью, что позволяет распределять ресурсы и принимать решения по техническому обслуживанию в тесной связи с реальными и практическими потребностями. Эта модель управления под руководством местных сообществ придает новую энергию и импульс управлению и эксплуатации инфраструктуры, обеспечивая ценные идеи и вдохновение для будущего городского управления и общественных услуг.





Несмотря на резкий приток капитала в DePIN, мы также должны признать, что она сталкивается с неопределенностью. Рейтинговое агентство Moody’s в своем отчете отметило, что широкое внедрение DePIN может столкнуться с серьезными проблемами, такими как правовое регулирование, проблемы совместимости и риски кибербезопасности.





В связи с этим MEXC осознала большой интерес и потенциальный спрос на сектор DePIN. MEXC не только включила в листинг различные проекты DePIN, но и создала специальный раздел DePIN, предоставив инвесторам более диверсифицированные торговые возможности. Кроме того, MEXC ввела сверхнизкие торговые комиссии, снизив торговые расходы для пользователей.









Рынок DePIN, подпитываемый большим интересом со стороны капитала, демонстрирует огромный потенциал и жизнеспособность. Что касается того, сможет ли DePIN действительно стать следующим крупным фокусом рынка и прорывом, MEXC будет сохранять высокий уровень внимания и внимательно следить за каждым его шагом в развитии.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.